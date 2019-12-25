ميزة غير موجودة في سابقيه.. المواصفات الكاملة لهاتف Note 10 Lite من سامسونج

كشفت مجلة "إنديا توداي" عن تسريبات جديدة لمواصفات هاتف سامسونج الجديد "Galaxy Note 10 Lite"، والمقرر طرحة بالأسواق خلال شهر يناير المقبل.

وأفادت المجلة بأن هاتف سامسونج "Galaxy Note 10 Lite" يحتوي على شاشة مسطحة من نوع SuperAMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080×2400 بيكسل، وتدعم الشاشة ميزة HDR وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

كما تتضمن الشاشة ثقب صغير في الواجهة الأمامية أسفل الحافة العلوية مباشرة، والذي من المفترض أن تثبت فيه سامسونج الكاميرا الأمامية.

وأشارت المجلة إلى أن هاتف سامسونج الجديد يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0، ويجري تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة Exynos 9810 بتردد 2.7 جيجاهيرتز، وهو معالج من سامسونج موجود ضمن هواتف Galaxy S9.

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ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت. كما سيحصل "Galaxy Note 10 Lite" على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع دعم لتقنية سامسونج للشحن السريع بقدرة 25 وات.

وبحسب التسريبات، فإن هاتف "Galaxy Note 10 Lite" مزوّد بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ثانية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل مع دعم التقريب البصري بقدرة 2x.

وتأتي الكاميرا الأمامية "السيلفي" بدقة 32 ميجابيكسل، لكن لا تتوفر معلومات حول ما إذا كانت كاميرا الهاتف داعمة لميزة مثبت الصورة البصري OIS، وتشمل ميزات الكاميرا التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية ووضع التصوير بالحركة البطيئة جداً.

وأشارت المجلة إلى أن الهاتف الجديد من سلسلة Galaxy Note، فإنه سيأتي مزوداً بقلم سامسونج الإلكتروني S Pen، بمستويات حساسية الضغط 4096، بالإضافة إلى خيارات الاتصال بشبكة 4G LTE و Bluetooth 5.0 وNFC وWi-Fi مزدوج النطاق ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ميليمتر ونظام تحديد المواقع العالمي GPS وGLONASS وBeidu وGalileo وWi-Fi Direct.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هاتف "Galaxy Note 10 Lite" سيكون بسعر 610 يورو، على أن يبدأ بيعه في أوروبا ابتداءً من 10 يناير المقبل.