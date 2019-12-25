كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حتى الدراجات النارية أصبحت كهربائية.. والصين تتقدم السباق

كشفت شركة صينية النقاب عن أول دراجة نارية تعمل كليا بالطاقة الكهربائية، لتكون بذلك أول من ينافس في هذا المضمار.

وقالت شركة “سيجواي نينبوت” إن دراجتها الرياضية، التي تحمل اسم “آبكس”، ذات جسم مكسو بالكامل من الخارج بإطار بلاستيكي ومعدني.

وتمتاز الدراجة النارية الكهربائية الصينية بأنها تحتوي على مكابح مزدوجة الأقراص، كما أن تتوفر على إطارات رياضية، وتبدو أكثر انسيابية من الدراجات النارية العادية التي تعمل بالبترول.

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وتنطلق الدراجة الكهربائية الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع في زمن لا يتجاوز 3 ثواني، بحسب موقع سكاي نيوز.

ولم تفصح الشركة الصينية عن المزيد من المعلومات بشأن منتجها الجديد، لا سيما ما يتعلق بالمحرك الكهربائي، أو موعد طرحها في الأسواق أو حتى سعرها.