كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبرز ما قدمته فيسبوك للمستخدمين خلال العام

شهدت فيسبوك الكثير من الأحداث على مدار عام 2019؛ حيث أعلنت الشركة عن شعار جديد وإعادة تصميم كاملة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الخاصة بها، وعملتها الرقمية الجديدة Libra التي ستطلقها في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الميزات الموجهة لحماية الخصوصية.

وكان هناك أيضًا عدد لا بأس به من الإخفاقات التي تعرضت لها الشركة على مدار العام، ولعل أبرزها: توقف تطبيقاتها عن العمل أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، بالإضافة إلى فضائح الخصوصية المستمرة.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته فيسبوك للمستخدمين خلال عام 2019، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- تغييرات جديدة ستحذف صفحات أو مجموعات استباقيًا:

أعلنت شركة فيسبوك يوم 24 يناير عن تغييرات في الطريقة التي تتعامل بها مع إزالة المحتوى من الصفحات التي تنتهك معايير المجتمع، وكذلك عندما تقوم الصفحات بنشر مواد تصنفها خدمات التحقق الخارجية بأنها كاذبة.

وأعلنت الشركة أنها بهذه الخطور ستُصعِّب على الأشخاص الذين أُغلقت صفحاتهم بسبب الانتهاكات العودة بصفحات جديدة تعرض المحتوى نفسه أو تكرره، وذلك من خلال حظر الصفحات أو المجموعات على نحو استباقي في بعض الحالات من خلال إضافة علامة تبويب جديدة على الصفحات باسم (جودة الصفحة) Page Quality، حيث ستوضح المحتوى الذي تمت إزالته بسبب انتهاكه للمعايير، وما تم تصنيفه على أنه أخبار كاذبة.

2- ميزة التراجع عن الإرسال في تطبيق ماسنجر:

أطلقت فيسبوك يوم 5 فبراير ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر، تسمح للمستخدمين بالتراجع عن إرسال أي رسالة خلال فترة زمنية محددة، وهي الميزة التي كان ينتظرها الكثيرون بعدما وصلت إلى تطبيق واتساب، وقد أتاحت هذه الميزة لجميع المستخدمين إزالة أي رسالة في غضون 10 دقائق فقط من لحظة إرسالها.

3- الاستحواذ على شركة GrokStyle:

أعلنت فيسبوك يوم 8 فبراير استحواذها على شركة GrokStyle، وهي شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المتسوقين في إيجاد الأثاث والديكور المنزلي الأنسب لهم.

ويُشار إلى أن استحواذ فيسبوك على شركة GrokStyle يأتي في إطار سعيها لتعزيز عملها في مجال الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التطور الهائل في الاعتماد على كاميرا الهواتف الذكية في الواقع المعزز خاصةً في مجال التسوق.

4- إطلاق ميزة الوضع الداكن في تطبيق مسنجر:

أطلقت فيسبوك يوم 4 مارس ميزة “الوضع الداكن” Dark Mode في تطبيق التراسل التابع لها مسنجر على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

5- إطلاق تبويب مخصص للألعاب على الأجهزة المحمولة:

أعلنت فيسبوك يوم 14 مارس عن إضافة تبويب جديد مخصص للألعاب إلى تطبيقها على الأجهزة المحمولة يحمل اسم (ألعاب فيسبوك) Facebook Gaming في شريط التنقل الرئيسي بين تبويبي الإشعارات والمشاهدة، ليسهل على المستخدمين استكشاف ولعب ومشاهدة ومشاركة محتوى الألعاب المخصص لهم.

ويتيح تبويب Facebook Gaming للمستخدمين سهولة لعب الألعاب المفضلة والبحث عن ألعاب جديدة للاستمتاع بها مع الأصدقاء، والعثور على مقاطع الفيديو ومتابعتها من شركات الألعاب والناشرين، بالإضافة إلى سهولة متابعة التحديثات من مجموعات الألعاب والتواصل مع أعضاء المجموعة الآخرين، وكل ذلك في مكان واحد.

6- إطلاق ميزة جديدة للدردشة الجماعية في مسنجر:

أعلنت فيسبوك يوم 20 مارس عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق ماسنجر تسمح للمستخدمين بالرد على رسالة محددة ضمن الدردشات الجماعية.

وأوضحت الشركة أنه من خلال الضغط المطول على أي رسالة يظهر خيار جديد للرد Reply، حيث يمكن اختيار طريقة الرد على تلك الرسالة سواء نصيًا أو بشكل صورة متحركة GIF أو فيديو أو رمز تعبيري أو حتى صورة عادية.

7- نظارة الواقع الافتراضي Oculus Rift S:

أعلنت فيسبوك يوم 20 مارس أيضًا عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي Oculus Rift S، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر مطوري الألعاب GDC.

تقدم نظارة Rift S شاشة بدقة أفضل، وبصريات محسنة، وميزة تُسمى Passthrough+ تسمح للمستخدمين برؤية العالم الحقيقي دون الحاجة إلى خلع النظارة عن الرأس. وتوفر النظارة 5 كاميرات للتتبع الداخلي والخارجي. وهي تأتي مع ذراع التحكم Oculus Touch الذي يأتي مع نظارة Quest.

8- إطلاق ميزة جديدة لتحسين تجربة آخر الأخبار:

أعلنت فيسبوك يوم 31 مارس عن إضافة ميزة جديدة إلى صفحة آخر الأخبار تُسمى (لماذا أرى هذا المنشور؟) Why am I seeing this post بهدف مساعدة المستخدمين على فهم الغاية من عرض ذلك المنشور.

وجاءت هذه الميزة استكمالًا لميزة سابقة شبيهة تُسمى (لماذا أرى هذا الإعلان؟) التي شهدت هي الأخرى تحسينات تسمح للمستخدمين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإعلانات التي تظهر لهم.

9- ميزة جديدة في قصص فيسبوك:

أطلقت فيسبوك يوم 9 مايو ميزة جديدة في خاصية القصص للاحتفال بأعياد الميلاد وقد أطلقت عليها اسم (قصص أعياد الميلاد) وهي عبارة عن وسيلة للأصدقاء والعائلة لإضافة بطاقات أعياد الميلاد الرقمية أو الصور أو مقاطع الفيديو إلى قصة تختفي بعد مرور 24 ساعة.

10- تطبيق جديد لشاشات Portal:

أطلقت فيسبوك يوم 29 مايو تطبيقًا جديدًا لشاشتها الذكية Portal لتسهيل إدارتها عن طريق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وقد دعم هذا التطبيق عددًا من الميزات والتي تشمل: إمكانية إرسال الصور مباشرةً إلى الشاشة، كما يتيح الاتصال بالشاشة حين الغياب عن المنزل، وإضافة حسابات لمستخدمين آخرين.

11- إطلاق تطبيق Study:

أطلقت فيسبوك يوم 11 يونيو تطبيق جديد يحمل اسم Study مخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي.

وقد أوضحت الشركة أن هذا التطبيق مخصص فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وسوف يحصلون على تعويض مادي لقاء استخدام التطبيق، كما يمكنهم اختيار عدم المشاركة، وإزالة التطبيق في أي وقت.

12- العملة الرقمية Libra:

كشفت شركة فيسبوك يوم 18 يونيو النقاب عن عملتها الرقمية التي تُسمى Libra؛ بالإضافة إلى الإعلان عن شركة جديدة تابعة لها تُسمى كاليبرا، والتي ستوفر محفظة رقمية خاصة بهذه العملة على واتساب، ومسنجر، وتطبيقات على أنظمة التشغيل (آي أو إس) و(أندرويد) تتيح إرسال العملة واستقبالها. وبحسب فيسبوك، فإن (Calibra) تتيح إرسال عملة (Libra) تقريبًا إلى أي شخص لديه هاتف ذكي بسهولة، وسرعة تضاهي سرعة وسهولة إرسال رسالة نصية، وذلك بتكلفة منخفضة للغاية.

من المفترض إطلاق عملة (Libra) في منتصف عام 2020، ولكن من المحتمل أن لا ترى النور أبداً. فمنذ الإعلان عن هذا المشروع، تلقى فيسبوك ردود فعل كبيرة من قبل المنظمين الماليين والمشرعين. كما أنه خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر انسحبت الكثير من الشركات المشاركة في اتحاد (Libra Association) مشيرين إلى عدم ثقتهم في التنظيم، وقد تضمن هذا الانسحاب كل من: باي بال Paypal، وماستركارد Mastercard، وفيزا Visa؛ وإيباي eBay، وStripe، وBooking Holdings.

كما أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 تقريرًا يوم 12 أكتوبر ينص على أنه يجب على الشركة عدم إطلاق تلك العملة إلى أن تُثبت فيسبوك أنها آمنة، وحذرت المجموعة من أن العملات المشفرة مثل ليبرا تشكل خطراً على النظام المالي العالمي.

13- ميزة جديدة لتذكيرك بإطلاق فيلمك المفضل:

أعلنت فيسبوك يوم 14 أغسطس عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع الأفلام الاستفادة من شبكتها الاجتماعية في الترويج لأفلامهم عن طريق إعلانات تظهر للمستخدمين في الإشعارات.

حيث أصبح بإمكان المستخدمين الذين يرون منشورًا عن فيلم يعجبهم في خلاصة الأخبار الخاصة بهم؛ النقر على زر (مهتم) Interested لتلقي تذكير في إشعاراتهم على فيسبوك عندما يحين موعد بدء عرضه في دور السينما.

14- تحديث إعدادات خصوصية المجموعات:

أعلنت فيسبوك يوم 14 أغسطس أيضًا عن تحديث إعدادات خصوصية المجموعات لتصبح (عامة) Public، و (خاصة) Private فقط، وإلغاء إعداد المجموعات السرية Secret.

كما صنفت المجموعات (الخاصة) إلى فئتين هما: (مرئية) Visible، و(مخفية) Hidden، وتحدد هاتان الفئتان ما إذا كانت المجموعات سوف تظهر ضمن نتائج البحث أم لا.

15- إطلاق ميزة Off-Facebook Activity:

أطلقت فيسبوك يوم 20 أغسطس ميزة جديدة تحمل اسم Off-Facebook Activity؛ والتي تتيح للمستخدم الاطلاع على البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن نشاطك مع فيسبوك، والتحكم فيها.

بمجرد مسح نشاطك خارج فيسبوك، ستقوم المنصة بإزالة معلومات التعريف الخاصة بك من البيانات التي تقوم التطبيقات والمواقع الإلكترونية بإرسالها إليها، وهذا يعني أن فيسبوك لن يعرف مواقع الويب التي قمت بزيارتها، أو ما بحثت عنه، لذلك لن ترى أي إعلانات مستهدفة من تلك المواقع على حساباتك على فيسبوك، وإنستاجرام.

16- تحديث إعدادات تقنية التعرف على الوجه:

أعلنت فيسبوك يوم 3 سبتمبر عن تحديث إعدادات تقنية التعرف على الوجه، حيث ستكون الميزة متاحةً لجميع المستخدمين مع وجود خيار لإيقافها في أي وقت، كما أعلنت أيضًا عن وقف ميزة ذات صلة تُسمى (اقتراحات الإشارة) Tag Suggestions؛ التي كانت تستخدم تقنية التعرف على الوجه لاقتراح الإشارة إلى أصدقائك في الصور أو مقاطع الفيديو.

17- أجهزة Portal جديدة:

أعلنت فيسبوك يوم 18 سبتمبر عن 3 طرز جديدة من أجهزة الدردشة عبر الفيديو Portal، والتي كانت تضم طرازًا مخصصًا للاستخدام مع أجهزة التلفاز. والتي جاءت كالتالي:

جهاز Portal Mini بشاشة مقاسها 8 بوصات، وبسعر 129 دولارًا.

جهاز Portal بشاشة مقاسها 10 بوصات، وبسعر 179 دولارًا.

جهاز Portal TV الجديد الذي يستخدم أجهزة التلفاز لعرض المحتوى، بسعر 149 دولارًا.

18- إطلاق تبويب الأخبار الجديد:

أطلقت فيسبوك يوم 25 أكتوبر تبويب الأخبار الجديد؛ وذلك في مسعى منها لتحسين صورتها بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن عدم القدرة على السيطرة على الأخبار الكاذبة.

19- أداة جديدة للتذكير بمواعيد الفحوص الطبية:

أطلقت فيسبوك يوم 28 أكتوبر أداة جديدة تُسمى (الصحة الوقائية) Preventive Health؛ الهدف منها تذكير المستخدمين بمواعيد الفحوص الطبية، وذلك في خطوة جديدة لها في مجال أدوات الرعاية الصحية الرقمية الشخصية، مستفيدةً من قاعدة بيانات المستخدمين الضخمة التي تملكها.

20- إطلاق خدمة الدفع Facebook Pay:

أطلقت فيسبوك يوم 12 نوفمبر خدمتها المالية (فيسبوك باي) لتوفر للناس تجربة دفع مريحة، وآمنة، ومتسقة عبر فيسبوك، ومسنجر، وإنستاجرام، وواتساب.

أوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين إعداد خدمة (فيسبوك باي) لكل تطبيق على حدة، أو اختيار إعدادها للاستخدام عبر مختلف التطبيقات. وهذا يعني أن المستخدم لن يضطر إلى إعداد الخدمة على التطبيقات التي ينشط عليها تلقائيًا ما لم يختر هو ذلك.

21- إطلاق تطبيق Whale:

أطلقت فيسبوك يوم 14 نوفمبر تطبيق تجريبي جديد يُسمى Whale لإنشاء الميمات (الصور الهزلية)، ومشاركتها بسرعة على تطبيقات فيسبوك الأخرى، مثل إنستاجرام ومسنجر. ولكن التطبيق أُطلق لمستخدمي نظام التشغيل iOS فقط.

22- إطلاق تطبيق Facebook Viewpoints:

أطلقت فيسبوك يوم 25 نوفمبر تطبيق جديد يُسمى Facebook Viewopoints لأبحاث السوق، والذي يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث.

23- أداة جديدة لنقل الصور:

أعلنت فيسبوك يوم 2 ديسمبر عن أداة جديدة تتيح لمستخدميها نقل صور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على الشبكة مباشرةً إلى خدمات أخرى، وكانت البداية مع خدمة (صور جوجل) Google Photos.