تكنولوجيا: DJI تستعد لمنافسة Tero Freefly ببراءة إختراع جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لشركة DJI على Weibo، لتصميم جديد في drone لا يدعم الطيران، ويضم مميزات تنافس منصة الكاميرة Tero Freefly.

أشتهرت شركة DJI كواحدة من أفضل الشركات المطورة لطائرات drone، وقد نشر “Machine Power” على Weibo براءة إختراع جديدة للشركة تأتي بمفهوم جديد يختلف عن إصدارت الشركة السابقة.

ويكشف مخطط براءة إختراع DJI عن تصميم جديد لdrone أقرب إلى سيارة مصغرة بتصميم قوي، وتأتي بوحدات لحمل وتثبيت الكاميرة، إلا أنها تنافس Tero Freefly بتصميم أصغر حجماً، كما تأتي السيارة بكاميرة خاصة مثبته بنفس الفكرة لطائرة Mavic وإصدارات drone الأخرى.

Advertisements

كما تضم براءة إختراع DJI الكثير من الفواصل التي تتيح حركة السيارة بسلاسة في الطرق الوعرة دون تأثير على ثبات الكاميرة، أيضاً تتميز بوزن أخف مقارنة بإصدار Tero Freefly الذي يتميز بحجم كبير لدعم حمل كاميرة RED كبيرة الحجم مع وحدة تثبيت الكاميرة.

ويمكن لمنصات الكاميرة في السيارة التي تحاكي Tero Freefly أو براءة إختراع DJI الجديدة أن تدعم تصوير لقطات مميزة في مستويات منخفضة تعجز إصدارات drone الأخرى الوصول إليه.

المصدر

اعلان

