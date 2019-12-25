تكنولوجيا: شاومي تعلن عن الإصدار الثابت من واجهة MIUI 11 للمستخدمين في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن الإصدار الثابت من تحديث واجهة المستخدم MIUI 11 الذي يتوفر خلال الفترة القادمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
قدمت شركة شاومي في شهر أكتوبر الماضي الإصدار الجديد من واجهة Xiaomi مع كلاً من هواتف Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro في السوق الهندي، ولقد أشارت الشركة على دفع تحديث واجهة المستخدم لعدد 27 من أجهزة الشركة، حيث تم دفع التحديث للأجهزة خلال 4 مراحل.
تبدأ شركة شاومي في تجربة الإصدار الثابت من تحديث واجهة MIUI 11 على إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، حيث تحرص شاومي على إشتراك المستخدمين في تجربة المميزات الجديدة في التحديث قبل إطلاق الإصدار النهائي.
وقد بدأت شركة شاومي برنامج لضم المستخدمين الراغبين في تجربة تحديث MIUI 11 في الأجهزة المختلفة، حيث أكدت الشركة على خططها لضم مستخدمي الهواتف التالية لتجربة التحديث:
- Redmi K20
- POCO F1
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi Y3
- Redmi Y2
ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الثابت من تحديث واجهة المستخدم مع نظام تشغيل Android 10 للمستخدمين المشتركين في برنامج إختبار تحديث MIUI 11.
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