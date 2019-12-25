'وظائف تتخطى الحدود'.. 'غالاكسي تاب أس6' بتقنية 5G

أعلن موقع شركة سامسونغ أنها ستطرح للبيع أجهزة "غلاكسي تاب أس6" تدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس من شبكات الاتصال 5G..

ولم تعلن الشركة رسميا إطلاق الجهاز اللوحي الذي يدعم هذه التقنية لكن موقع الشركة في كوريا الجنوبية يشير إلى أنه سوف يكون متوفرا قريبا.

ولم يحدد الموقع سعر هذا الجهاز ولم يشر إلى ما إذا كان مزودا بمواصفات أخرى تختلف عن مواصفات الجهاز الأصلي الذي أعلن سامسونغ عنه في ايلول الماضي.

وخرجت تسريبات في الأسابيع الماضية عن قرب إصدار الشركة جهاز "غلاكسي تاب أس6" يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس، خاصة أنه مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النواة الذي يجعل هذا الأمر ممكنا.

وتقول سامسونغ إن "غلاكسي تاب أس6" يتضمن "جميع الوظائف التي تتخطى الحدود بمستويات جديدة".

Advertisements

وهو مزود لأول مرة بكاميرتين خلفيتين 13 ميغابكسل و5 ميغابكسل، تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور محترفة.

ويتيح الجهاز سعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت، مع إمكانية استخدام بطاقات ذاكرة لإضافة سعة تخزين حتى 1 تيرابايت.

والجهاز مزود ببطارية سعة 7040 مللي أمبير في الساعة تطيل فترة شحن الجهاز.

ويحتوي الجهاز اللوحي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع الضوئية في الشاشة يتيح فتح الجهاز بالضغط على الشاشة الأمامية مرة واحدة دون الحاجة إلى أي كلمة مرور.