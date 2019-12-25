شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: اضطراب التسوق والشراء يلاحق مدمنى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة حول "إدمان التسوق عبر الإنترنت" أن سهولة الشراء عبر الشبكة العنكبوتية قد تصيب بعد الأشخاص بما يعرف بـ"اضطراب التسوق والشراء" BSD، الذى لا يزال موضع نقاش كتشخيص قائم بذاته، ولم يتم إدراجه بعد فى مراجع الطب النفسي.

وتراوحت أعمار المرضى الذين شملتهم الدراسة الحديثة بين 20 و68 عامًا، وكان أكثر من 75% منهم من النساء، التى كن يسعين بالفعل للعلاج - الذى عادة ما يأخذ شكل العلاج المعرفى السلوكى - لمشكلة إدمان التسوق الخاصة بهم.، وطُلب من المشاركين إكمال عدد من الاستبيانات التشخيصية، بما فى ذلك ما يسمى" اختبار إدمان الإنترنت" و"فحص اضطراب التسوق والشراء".

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وخلص الفريق إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من "اضطراب التسوق والشراء" (BSD)، ربما يفضلون دائمًا التسوق فى المتاجر التى توفر لهم فرص لمس البضائع ، وتجربة السلع ، والتمتع ببيئة التجزئة التقليدية المحفزة ، وتجربة التفاعل الاجتماعى المريح مع مندوبى المبيعات"، لكن قد ينجذب بعض مرضى هذا الإضطراب بشكل خاص إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت، لأن التسوق عبر الإنترنت يتضمن مجموعة كبيرة من المنتجات.

جدير بالذكر كشف موقع Statista’s للأبحاث السوقية، أن هناك 259 مليون مستخدم يفضل التسوق عبر الإنترنت فى الولايات المتحدة، أما فيما يتعلق بجميع أرباح التجارة الإلكترونية، فيوفر كل مستخدم نحو 1952 دولارًا.

أما أكبر سوق للتجارة الإلكترونية فهو الصين، مع ما يقرب من 1 مليار متسوق عبر الإنترنت ونصيب الفرد منها 634 دولارا، فيما جاءت الولايات المتحدة فى المركز الثانى، والتى تضم 259 مليون متسوق عبر الإنترنت، ونصيب الفرد منهم 1952 دولارًا، أما المركزز الثالث فكان من نصيب ألمانيا التى تضم 64 مليون متسوق، نصيب الفرد منها 1101 دولار.