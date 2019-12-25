من المفيد للغاية أن تقوم بعرض نسبة البطارية المتبقية في أي هاتف كان وبالطبع هواتف iphone 11 ليست إستثناءً لهذه القاعدة حيث يمكنك بسهولة أن تقوم بعرض نسبة البطارية المتبقية بأكثر من طريقة على هذه الهواتف، بالطبع نحن نتحدث هنا عن عائلة هواتف iphone 11 و 11 pro و 11 Pro Max ولكن أيضاً ينطبق حديثنا هذا على جميع هواتف Iphone التي تعمل بنظام IOS 13 الجديد.

في الماضي كانت جميع هواتف أيفون تعرض نسبة البطارية المتبقية في أعلى الشاشة ولكن منذ أن قررت آبل أن تعتمد على نظام النوتش في الشاشة أصبح الأمر أكثر صعوبة وأكثر إزعاجاً ولم نعد نرى نسبة البطارية بسهولة كما كان في الماضي، لهذا سنقدم لكم هذه الخدع البسيطة التي تمكنكم من معرفة نسبة البطارية بسهولة .

عرض نسبة البطارية المتبقية في iPhone 11 :

سنقدم لكم اليوم أربع طرق مختلفة أو خدع مختلفة حتى تتمكن من معرفة نسبة البطارية المتبقي في هاتف iPhone الخاص بك.

الطريقة الأولى : خلال Control Center :

تتعبر هذه الطريقة أسهل طريقة ممكنة وبكل بساطة كل ما عليك فعله هو أن تقوم بسحب الشاشة من الأعلى من جهة اليمين حتى تظهر أمامك القائمة المنسدلة والتي تضم نسبة البطارية المتبقية في الجهاز، هذه الخدعة تعمل سواء كنت متصلاً بشاحن او بجهاز خارجي أو لا كل ما عليك فعله هو شد القائمة وستراها أمامك بسهولة .

الطريقة الثانية : من خلال إضافة البطاريات في الشاشة الرئيسية :

هذه الطريقة تحديداً مفيدة للغاية إن كنت تمتلك أكثر من جهاز متصل معاً بنفس الهاتف، مثل ساعة ذكية بالإضافة إلى سماعات لاسلكية مثلاً أو أي أمر آخر، فمن خلال هذه الإضافة بسهولة سيتم عرض نسبة بطارية جميع الإضافات المتصلة بهاتفك من مكان واحد واضح.

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في البداية يجب أن تتأكد أن Widget البطاريات متاحة وظاهرة أمامك بسهولة، لتقوم بإظهارها قم بسحب الشاشة الرئيسية ناحية اليمين وإبحث عن Widget تدعى batteries إن تمنكت من رؤيتها فستجد نسبة البطاريات الخاصة بك متاحة بسهولة وإن لم تجدها أمامك فكل ما عليك فعله هو إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

الآن توجه إلى أسفل الشاشة وستجد علامة تدعى Edit قم بالضغط عليها وستجد علامة + أمامك قم بالضغط عليها أيضاً لينقلك إلى قائمة إضافات البطارية ولتتمكن من إختيارها من القائمة الموجودة أمامك.

الطريقة الثالثة : معرفة نسبة البطارية عن طريق Siri :

يمكنك بسهولة سؤال المساعد الذكي لجهاز iPhone والذي يدعى Siri بشكل مباشر عن نسبة بطارية الخاصة بك عن طريق سؤالها ” What’s my iPhone’s battery percentage ” لتظهر لك الرسالة الموجودة بالصورة بالأعلى والتي تعرض لك نسبة الشحن الخاصة بك .

الطريقة الرابعة : معرفة نسبة البطارية عن طريق توصيل الشاحن :

تبدو هذه الطريقة سهلة ومباشرة للغاية، لتتمكن من معرفة النسبة المتبقية المتبقية في هاتفك كل ما عليك فعله هو ببساطة توصيل الهاتف بالشحن وإغلاق شاشة الـ Lock Screen لتظهر لك النسبة المتبقية في الهاتف تحت الساعة على شاشة الـ Lock Screen مثل هذا .

إن كنت تواجه أي مشاكل مع بطارية هاتفك الأيفون أو كان لديك أي إستفسار عنها وعن إستبدالها يمكنك دائماً التواصل مع الدعم الفني لآبل المختص بالبطاريات من خلال هذا الرابط .

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