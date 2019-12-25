- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. زراعة طماطم معدلة وراثيا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
طماطم معدلة وراثيا
ويأمل الفريق أن يساعد ذلك في تقليل استخدام الأرض والأسمدة، وكذلك تقليل الحاجة إلى النقل لمسافات طويلة، مما يقلل من بصمة الكربون في الزراعة.
ووفقًا لقائد البحث والعالم البيولوجي زاك ليبمان من مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك، فإن بذور الطماطم الجديدة التي تم تعديل جيناتها، والميزة الأبرز للنباتات الجديدة هي ثمارها المدمجة.
وتنضج الطماطم أيضًا بسرعة، وتنتج ثمرات صالحة للأكل جاهزة للحصاد في أقل من 40 يومًا، كما لديهم شكل وحجم صغير، ومذاق جيدًا، وبالتالى للتعويض عن غلة المحاصيل الصغيرة الناتجة عن قيود المساحة، يمكن للمزارع الحضرية أن تعمل على مدار السنة في ظروف يمكن التحكم فيها بضبط المناخ المناسب لها.
جدير بالذكر أن العلماء قد تمكنوا من زراعة أول زهرة فى الفضاء، والتى تسمى "Zinnias" حيث إنها من النباتات الصالحة للأكل، وتنمو حاليا فى ظروف مشابهة لما هو داخل محطة الفضاء الدولية.
وتعد مكونا شهيرا للغاية فى أطباق السلطة ولها مذاق لذيذ، وهذه الخطوة ضمن الخطة التى تعمل عليها ناسا للزراعة فى الفضاء ليستفيد منها الرواد فى الرحلات الطويلة.
كما استطاعت مجموعة من رواد الفضاء من زراعة الخس على متن محطة الفضاء الدولية، لكنهم الآن يسعون إلى محاولة زراعته على سطح كوكب المريخ، حيث استطاعوا الوصول إلى نظام جديد يمكنهم من زراعة البطاطا الحلوة والفراولة أيضا فى ظروف صعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: قريبا.. زراعة طماطم معدلة وراثيا فى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.