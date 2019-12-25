شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. زراعة طماطم معدلة وراثيا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية طماطم معدلة وراثياً، والتي تنمو في باقات صغيرة مثل العنب، حيث تم تصنيعها باستخدام أداة CRISPR لتعديل الجينات، وهي جاهزة للحصاد في غضون 40 يومًا فقط.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأمل الباحثون في أن تستخدم الطماطم في المدن وغيرها من الأماكن التي لا تكون مناسبة عادة لنمو النبات مثل ناطحات السحاب أو على متن مركبة فضاء.



طماطم معدلة وراثيا

ويأمل الفريق أن يساعد ذلك في تقليل استخدام الأرض والأسمدة، وكذلك تقليل الحاجة إلى النقل لمسافات طويلة، مما يقلل من بصمة الكربون في الزراعة.

ووفقًا لقائد البحث والعالم البيولوجي زاك ليبمان من مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك، فإن بذور الطماطم الجديدة التي تم تعديل جيناتها، والميزة الأبرز للنباتات الجديدة هي ثمارها المدمجة.

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وتنضج الطماطم أيضًا بسرعة، وتنتج ثمرات صالحة للأكل جاهزة للحصاد في أقل من 40 يومًا، كما لديهم شكل وحجم صغير، ومذاق جيدًا، وبالتالى للتعويض عن غلة المحاصيل الصغيرة الناتجة عن قيود المساحة، يمكن للمزارع الحضرية أن تعمل على مدار السنة في ظروف يمكن التحكم فيها بضبط المناخ المناسب لها.

جدير بالذكر أن العلماء قد تمكنوا من زراعة أول زهرة فى الفضاء، والتى تسمى "Zinnias" حيث إنها من النباتات الصالحة للأكل، وتنمو حاليا فى ظروف مشابهة لما هو داخل محطة الفضاء الدولية.