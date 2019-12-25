أطلقت شركة (أوكلا) Ookla تحديثًا جديدًا لتطبيق اختبار سرعات الإنترنت الشهير Speedtest يجلب معه خدمة (الشبكات الافتراضية الظاهرة) VPN، لينضم بذلك إلى العديد من المتصفحات التي توفر هذه الخدمة، أو حتى التطبيقات المخصصة لذلك.
وتتوفر خدمة Speedtest VPN الجديدة لتطبيق Speedtest على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، وآي أو إس، وهي متاحة الآن بصورة تجريبية. وتعمل بالطريقة ذاتها التي تعمل بها تطبيقات VPN الأخرى، فبالنقر على زر خاص سيصبح تصفح الإنترنت “آمنًا”، إذ تصبح حركة البيانات من وإلى الجهاز تمر من خلال خوادم Speedtest VPN.
وفي المرحلة التجريبية الحالية، فإن الخدمة متاحة مجانًا لجميع مستخدمي تطبيق Speedtest، ولكنها توفر 2 جيجابايت من البيانات فقط، وأكدت شركة Ookla أنها تعتزم إطلاق اشتراك مدفوع يوفر وصولًا لا محدودًا من البيانات، وذلك بعد انتهاء المدة التجريبية.
ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Speedtest من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومن متجر آب ستور لأجهزة آي أو إس.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Speedtest يدعم خدمة VPN على أندرويد وآي أو إس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.