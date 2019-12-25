 صفقة اليوم.. احترف تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX مع خصم 90%

الحزمة الكاملة لاحتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم The Complete UI & UX Design Master Class Bundle.

عدد الدورات: 8.

المدة: 46 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم من نقطة الصفر، وفهم احتياجات المستخدم، وكيفية استخدام برامج مثل: Photoshop، وInDesign، وIllustrator لتصميم أيقونات تطبيقات الهواتف على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(أندرويد) Android.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة لشاشات سطح المكتب والحواسيب اللوحية والهواتف باستخدام الأدوات والأطر الأساسية، بما في ذلك: Adobe Photoshop، وBalsamiq Mockups، وInVision Studio. ودورة أخرى حول كيفية استخدام Adobe XD لبناء تجربة أفضل للمستخدم في أقل من 5 ساعات.

كما يوجد دورة تدريبية كاملة حول كيفية بدء العمل الحر Freelancing في هذا المجال، ابتداءً من التعرف على مواقع العمل الحر، وكيفية قبول المشاريع وتسعير خدماتك بشكل صحيح، وحتى كيفية إدارة الوقت وتحديد العملاء المثاليين.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 399 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 90%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم والمعروف اختصارًا UI/UX Design؛ من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، فبالإضافة إلى أنه من مجالات التصميم الجديدة إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.

تصميم واجهة المستخدم (User Interface (UI؛ يركز على الرسوميات والأشكال ضمن واجهات التطبيقات والمواقع، أما تجربة المستخدم (User Experience (UX؛ فتركز على التفاعل بين العميل والمنتج بشكل كامل، لذلك فهي تحدد ما إذا كان المستخدم سيرغب في استخدام هذا الموقع أو التطبيق أم أنه سيقرر البحث عن بديل أسهل في التعامل.

وبناءً على ذلك؛ فالعلاقة بين التخصصين مهمة جداً، حيث يكمل كل منهما الآخر أثناء مراحل التصميم الأولى للمنتج أو التطبيق، وحتى في المراحل التالية أثناء عملية التطوير.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX Design؛ يمكنك التسجيل في هذه الحزمة التدريبية (The Complete UI & UX Design Master Class Bundle) والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 46 ساعة تدريبية مع خصم يصل إلى 90%.

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تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، وأكثر من 46 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف هذا المجال وبدء عملك الحر فيه.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 399 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 90 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم من نقطة الصفر، وفهم احتياجات المستخدم، وكيفية استخدام برامج مثل: Photoshop، وInDesign، وIllustrator لتصميم أيقونات تطبيقات الهواتف على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(أندرويد) Android.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة لشاشات سطح المكتب والحواسيب اللوحية والهواتف باستخدام الأدوات والأطر الأساسية، بما في ذلك: Adobe Photoshop، وBalsamiq Mockups، وInVision Studio. ودورة أخرى حول كيفية استخدام Adobe XD لبناء تجربة أفضل للمستخدم في أقل من 5 ساعات.

كما يوجد دورة تدريبية كاملة حول كيفية بدء العمل الحر Freelancing في هذا المجال، ابتداءً من التعرف على مواقع العمل الحر، وكيفية قبول المشاريع وتسعير خدماتك بشكل صحيح، وحتى كيفية إدارة الوقت وتحديد العملاء المثاليين.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Design Mobile App Icons Using Photoshop & Illustrator

Web Design: Workflow of Modern Web Design

Freelancing Career Guide for Designers & Developers

Typography for Designers & Developers

Photoshop, InDesign & Illustrator 101

UX Design for Beginners

UI/UX & Web Design Using Adobe XD

UI Design with Photoshop: From Beginner to Expert

الحصول على الصفقة: من هنا.