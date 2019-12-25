سامسونج تعمل على بنك طاقة يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة عالية

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أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile بأن شركة سامسونج تعمل على تطوير بنك طاقة يدعم تقنية الشحن السلكي واللاسلكي بسرعة عالية جدًا.
وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أطلقت هاتفها الذكي (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+ مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة عالية جدًا قدرها 45 واط، وهي الآن تعمل على بنك طاقة يدعم سرعات قريبة منها.
وحصل بنك الطاقة المرتقب من سامسونج على ترخيص (هيئة الاتصالات الفيدرالية) FCC الأمريكية باسم الطراز EB-U3300 وهو يدعم الشحن اللاسلكي، وسوف يدعم الشحن باستطاعة 25 واط.
وكان موقع SafetyKorea قد نشر صورة لبنك الطاقة الذي تعمل عليه سامسونج تكشف عن وجود منافذ USB-C، ووسادة علوية لدعم الشحن اللاسلكي. ولا يوجد منفذ USB-A بالنظر إلى أن سرعات الشحن العالية التي تتجاوز استطاعتها 25 واط تتطلب أسلاك USB-C. ويُرجح أن يدعم بنك الطاقة الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط، أما السعة فيُتوقع أن تكون 10,000 ميلي أمبير/ساعة.
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وليس من الواضح متى تعتزم سامسونج الإعلان عن بنك الطاقة الجديد، ولكن يُتوقع أن يكون ذلك إلى جانب الإعلان عن هاتفها الرائد المرتقب (جالاكسي إس11) Galaxy S11 أواخر شهر شباط/فبراير المقبل.
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