- 1/2
- 2/2
أكدت شركة سامسونج أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 قادمة قريبًا.
ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G الذي كُتب على الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في كوريا أنه قادم قريبًا.
وكان الحديث عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من (جالاكسي تاب إس6) قد بدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهر أنه يحمل الاسم الرمزي SM-T866N، وقد حصل الحاسوب على عدد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تقنية البلوتوث، وذلك تمهيدًا لإطلاقه.
وبالنظر إلى أن سامسونج استخدمت الصورة الخاصة بنسخة LTE من الحاسوب للترويج لنسخة 5G، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت النسخة الجديدة ستحافظ على المواصفات ذاتها التي توفرها نسخة LTE الحالية. كما أنه من غير المعلوم بعد الموعد الرسمي لإطلاق (جالاكسي تاب إس6 5جي)، ولكن قد يُعرض الحاسوب خلال مشاركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.