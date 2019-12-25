شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جديد يفسر كيفية تشكل الأرض وجيولوجيا النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف تلسكوب رصد الكواكب التابع لمركز الفضاء الأوروبي في تشيلي، ست كواكب صخرية ساخنة، تدور حول النجوم في المنطقة الداخلية من مجرة درب التبانة، والتى تعد مفتاحا لفهم المزيد عن كيفية تكوين الأرض، حيث تدور الكواكب حول النجوم بين 160 و440 سنة ضوئية من الأرض، وجميعها لها أسطح ساخنة تتراوح درجة حرارتها بين 2،012 فهرنهايت و 3،232 فهرنهايت. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقول الباحثون إن النتائج الجديدة يمكن أن تلقي الضوء على جيولوجيا الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في النظام الشمسي، بما في ذلك عطارد والزهرة والمريخ.

واكتشف العلماء عددًا متزايدًا من الكواكب التي تدور حول نجومها أقرب بكثير مما نراه فى النظام الشمسي، فهناك أحد الكواكب التي تدور حول كوكب في هذه الدراسة يفعل ذلك كل سبعة أيام.

وطور الفريق البحثى بقيادة كارول هاسويل تقنية لتحديد أنظمة النجوم، حيث توجد مثل هذه الكواكب القريبة، مما يمكن من قياس جيولوجيا الكواكب خارج النظام الشمسى، وهذا يعنى أنه يمكن معرفة حقيقة تشكيل الأرض ومعرفة المزيد عن تكوين الكوكب وتطوره بشكل عام.

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ودرس الفريق الدولى من الباحثين ثلاثة نجوم قريبة معروفة باسم DMPP-1 و DMPP-2 و DMPP-3، ويتضمن المشروع العديد من مرافق علم الفلك من الجيل التالي التي تعمل معًا في البحث عن الكواكب الخارجية.

ووجد الباحثون ثلاثة كواكب ساخنة تسمى DMPP-1c وDMPP-1d وDMPP-1e، مع كتل تتراوح ما بين ثلاثة و10 أضعاف كتلة الأرض، التى تدور حول النجم DMPP-1. ويستضيف النجم أيضًا كوكبًا رابعًا يسمى DMPP-1b، والذي يشبه كتلة نبتون ويستغرق 20 يومًا لإكمال مداره.

وقال الدكتور دانييل ستاب: "يستضيف برنامج DMPP-1 نظامًا كوكبيًا مهمًا حقًا يحتوي على ثلاثة كواكب خارجية ذات كتلة منخفضة يمكن قياس تركيبها".

ويقول علماء الفلك إن الكواكب الجديدة، خاصة DMPP-1d و DMPP-1e و DMPP-3Ab ، يمكن أن تملك المفتاح لإطلاق جيولوجيا الكواكب الصخرية. وتشمل الاكتشافات الأخرى DMPP-2b وهو كوكب عملاق له كتلة نصف كوكب المشتري تقريبًا ويستغرق خمسة أيام حتى يدور حول نجمه المضيف DMPP-2.