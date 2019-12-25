شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى دعم تطبيق Cortana للهواتف الذكية بداية من 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مايكروسوفت من جديد أنها تستعد لإيقاف عمل تطبيق مساعدها الذكي "كورتانا" على كل من أندرويد وiOS بداية من 31 يناير المقبل. وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فأوضحت مايكروسوفت أن التطبيق سيستمر في الولايات المتحدة فقط، حيث قال أندرو شومان، الذي يقود فريق كورتانا: "في 31 يناير 2020 ستنهي مايكروسوفت دعم تطبيق Cortana فى الهند وأستراليا وكندا والصين وألمانيا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة". وأضاف: "لا يزال لدينا أشخاص يستخدمون تطبيقات Cortana لإدارة عمليات السماعات الذكية الخاصة بهم، لذلك إذا كان لديك سماعات ذكية، يمكنك استخدام تطبيق Cortana معها، وما زلنا ندعم ذلك".

ويعني هذا أنه بعد 30 يناير سيكون بمقدور مستخدمي سماعات الرأس فقط في الولايات المتحدة الاستمرار في استخدام Cortana لنظامي Android و iOS، وسوف يتعين على جميع مالكي سماعات الرأس Surface الأخرى استخدام Cortana لنظام التشغيل ويندوز.

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فيما نقلت الصحيفة عن شومان قوله: "الأسواق التى أغلقناها كانت أقل استخداما ومشاركة"، حيث يستخدم تطبيق Cortana لتكوين الإعدادات وتحديث البرامج الثابتة لأجهزة مثل سماعات الرأس من مايكروسوفت، وسيظل الوصول إلى القوائم والتذكيرات والمحتويات الأخرى التي تم إنشاؤها عن طريق تطبيق iOS أو Android عبر Cortana على ويندوز.

يذكر أن شركة مايكروسوفت طرحت مؤخرا تحديثا جديدا لمتصفحها "إيدج" لمستخدمي البرنامج التجريبي من نظام التشغيل iOS Insiders، حيث يوفر التحديث الذي يحمل رقم الإصدار v44.11.3 العديد من المميزات الجديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن التطبيق الجديد يوفر تجربة القائمة المعاد تصميمها والتي كانت متاحة لمستخدمي Edge على أندرويد خلال الشهر الماضى، وباستخدام هذا التصميم الجديد للقائمة، يمكن للمستخدمين تخصيصه وفقًا لاحتياجاتهم عن طريق إعادة ترتيب الرموز.