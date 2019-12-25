شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرصدون نجما أكبر 1400 مرة من الشمس قبل انفجاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد علماء الفلك أن النجم Betelgeuse سينفجر قريبا ويتحول إلى سوبرنوفا، إذ يعد أكبر 1400 مرة من الشمس، وهو النجم الساطع الكبير الذى يوجد في كوكبة أوريون، كما بدأ فى الاعتام منذ أكتوبر الماضى، وتوجه عشرات العلماء من جميع أنحاء العالم إلى موقع تويتر لمناقشة هذه الظاهرة والتكهن بشأن ما إذا كان سينفجر قريبًا، فإن للنجم سطوع متغير جدًا ونمط يعتم بانتظام، لكن علماء الفلك يقولون إن فترة التعتيم الأخيرة "تبدو مختلفة".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال خبير أمن الفضاء الدكتور مالكولم ديفيس: "إن Betelgeuse يعتم، وهذا مؤشر على أنه سوف يصبح سوبر نوفا قريبًا، وعندما يحدث ذلك فسيكون مشرقًا مثل القمر."

كما أكد عالم الفلك ديف إيجل، أن Betelgeuse سينفجر، فإنه في نهاية حياته ومن المقرر أن ينتهي في حدث سوبر نوفا، وأن الاحتمال الإحصائي لهذا الحدث هو عمر صغير للغاية."

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وكانت آخر مرة كان فيها سوبرنوفا قريب مرئيًا من الأرض في عام 1987، حيث إن ذلك النجم كان في الغيمة السحرية الكبيرة على بعد حوالي 168000 سنة ضوئية، والنجم الحالى يبعد مسافة 700 سنة ضوئية، لذا سيكون انفجاره أكثر إشراقًا.

وعلق مدرس الفيزياء الدكتور ديفيد بويس."مهما حدث سيكون الأمر يستحق المشاهدة، فإن السوبرنوفا داخل مجرتنا هو مشهد لمرة واحدة في العمر ".

كما أنه إذا كان في مركز النظام الشمسي بدلاً من الشمس، فإن سطحه كان سيبتلع الكواكب الداخلية من عطارد إلى المريخ وحتى كوكب المشتري.

يقول كريس لينتوت ، أحد علماء الفلك، إن ضوء النجم متغير، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتحول لسوبرنوفا في المستقبل القريب.