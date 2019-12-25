أكد الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موسم الشتاء فى مصر يأتي في ديسمبر ويناير، وهو ما تشهده البلاد من تقلبات فى أحوال الطقس.
وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : فرص سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية بسبب المنخفض الجوي على سطح الأرض المتجة ناحية الشرق للبحر الأحمر، محذرا من شدة الرياح والتى تتسبب فى رفع الأمواج إلى 5 أمتار
مضيفا أن غدا الأربعاء هو ذروة حالة الطقس السيء، وسقوط الأمطار بغزارة مع شدة الرياح المثيرة للأتربة
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : نشاط الرياح شديد وسوف يرفع مستوي الأمواج لـ «5 أمتار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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