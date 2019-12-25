لسوء الأحوال الجوية .. تعطيل الدراسة ليومين بمطروح

أعلن رئيس جامعة مطروح الدكتور "مصطفى النجار"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة الأربعاء وبعد غد الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وقال "النجار" في بيان : أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بكل كليات الجامعة.
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