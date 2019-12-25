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تكنولوجيا: عالمة فلك تلتقط صورة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عالمة فلك، صورة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض، والتى تحتوى على آلاف النجوم، وهى الدكتور جاين دين، التى تبلغ من العمر 61 عاماً، واتخذت اللقطة المميزة من حديقتها الخلفية في جزيرة جيرنزي باستخدام معدات فلكية متخصصة، حيث استخدمت كاميرا مزودة بمحرك، وحددت إحداثيات NGC 2264، الاسم الرسمي للسديم، الذى يتميز باللون الأحمر ويضم آلاف النجوم، حيث يبدو التكوين كأنه شجرة عيد الميلاد.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتقد جاين أنه يعكس المعنى الحقيقى للموسم، حيث قالت "إنه سديم جميل وممتع للغاية، وهناك أعمدة كبيرة من الغبار والغاز تعبر عن الفكرة".

 


شجرة الكريسماس

 

وأضافت: "هذا هو المكان الذي يولد فيه نجوم جدد، وإذا ولدت النجوم .. تُولد كواكب، وعندما يحدث ذلك، تحصل على الحياة".

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وأوضحت: "لقد تم ذلك في حديقتي الخلفية، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً، وعادةً ما أفعل ذلك فى 10 إلى 15 ساعة من التعرض، ولكن الطقس لم يكن جيدا، فجلست بالخارج لمدة خمس ساعات فقط في المرة، فقد كان الجو باردًا جدًا".

وتعد "الدكتور دين" هو عضو في قسم علم الفلك في La Société Guernesiaise ، وبالتالي تستخدم بانتظام مرصده، ولكن ليس في هذه المناسبة.

وقالت: "ليس لدي رفاهية مرصد دائم، لذا يجب أن أجلس بالخارج، فإنها هواية غريبة"، مضيفة "ولكن لن تكون قادرًا على رؤية أى شىء من خلال تلسكوب، فهناك بعض الأجسام على بعد ملايين السنين الضوئية، لذلك يستغرق الضوء وقتًا طويلاً للوصول إلى هنا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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