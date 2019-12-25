شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمة فلك تلتقط صورة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عالمة فلك، صورة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض، والتى تحتوى على آلاف النجوم، وهى الدكتور جاين دين، التى تبلغ من العمر 61 عاماً، واتخذت اللقطة المميزة من حديقتها الخلفية في جزيرة جيرنزي باستخدام معدات فلكية متخصصة، حيث استخدمت كاميرا مزودة بمحرك، وحددت إحداثيات NGC 2264، الاسم الرسمي للسديم، الذى يتميز باللون الأحمر ويضم آلاف النجوم، حيث يبدو التكوين كأنه شجرة عيد الميلاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتقد جاين أنه يعكس المعنى الحقيقى للموسم، حيث قالت "إنه سديم جميل وممتع للغاية، وهناك أعمدة كبيرة من الغبار والغاز تعبر عن الفكرة".



شجرة الكريسماس

وأضافت: "هذا هو المكان الذي يولد فيه نجوم جدد، وإذا ولدت النجوم .. تُولد كواكب، وعندما يحدث ذلك، تحصل على الحياة".

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وأوضحت: "لقد تم ذلك في حديقتي الخلفية، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً، وعادةً ما أفعل ذلك فى 10 إلى 15 ساعة من التعرض، ولكن الطقس لم يكن جيدا، فجلست بالخارج لمدة خمس ساعات فقط في المرة، فقد كان الجو باردًا جدًا".