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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمة فلك تلتقط صورة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتقد جاين أنه يعكس المعنى الحقيقى للموسم، حيث قالت "إنه سديم جميل وممتع للغاية، وهناك أعمدة كبيرة من الغبار والغاز تعبر عن الفكرة".
شجرة الكريسماس
وأضافت: "هذا هو المكان الذي يولد فيه نجوم جدد، وإذا ولدت النجوم .. تُولد كواكب، وعندما يحدث ذلك، تحصل على الحياة".
وأوضحت: "لقد تم ذلك في حديقتي الخلفية، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً، وعادةً ما أفعل ذلك فى 10 إلى 15 ساعة من التعرض، ولكن الطقس لم يكن جيدا، فجلست بالخارج لمدة خمس ساعات فقط في المرة، فقد كان الجو باردًا جدًا".
وتعد "الدكتور دين" هو عضو في قسم علم الفلك في La Société Guernesiaise ، وبالتالي تستخدم بانتظام مرصده، ولكن ليس في هذه المناسبة.
وقالت: "ليس لدي رفاهية مرصد دائم، لذا يجب أن أجلس بالخارج، فإنها هواية غريبة"، مضيفة "ولكن لن تكون قادرًا على رؤية أى شىء من خلال تلسكوب، فهناك بعض الأجسام على بعد ملايين السنين الضوئية، لذلك يستغرق الضوء وقتًا طويلاً للوصول إلى هنا".
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