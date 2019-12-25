شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هاتف الأيفون الأكثر مبيعا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أجهزة أيفون أحد أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم وأكثرها انتشارا والأكثر انتقادًا، لكن هل تساءلت يومًا ما هو أكثر أجهزة أيفون شراءًا في العالم؟ فبعد كل شيء، تواصل أبل امتلاك مجموعة من أجهزة أيفون، بدءًا من أيفون6 إلى أحدث سلسلة أيفون11 Pro.لكن وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research: "كان أيفونXR هو الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2019، حيث استحوذ على 3 ٪ من حصة السوق".

ويكشف التقرير كذلك أن أيفونXR كان الأفضل مبيعًا على مستوى العالم في كل ربع عام منذ الربع الرابع 2018، وعلى الرغم من أن أبل لا تصدر عددً أجهزة أيفون التي تم بيعها، فإن CounterPoint Research تشير إلى أن أيفونXR "ساهم وحده في أكثر من ربع إجمالي مبيعات أبل خلال هذا الربع، مما يجعله الأفضل مبيعًا لشركة أبل في جميع المناطق."

وقد تم إطلاق جهاز أيفونXR في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى جانب أيفونXS وأيفونXS Max، وكان سعره المبدئي هو 900 دولار، وتم عرضه على أنه أيفون"ميسور التكلفة" مقارنةً بـ أيفونXS وأيفونXS Max.

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لكن بعد بضعة أشهر من إطلاقه، كانت هناك تقارير تفيد بأن الطلب على أجهزة أيفون قد انخفض، وقامت أبل بعد ذلك "بشكل غير رسمي" بتخفيض سعر جهاز أيفونXR، في معظم الأسواق، بما في ذلك الصين والهند.

ففي الهند، انخفض سعر جهاز أيفونXR إلى 53900 روبية بشكل فعال وادعى العديد من التقارير أنه بعد ذلك ارتفع معدل أيفونXR، ومع ذلك، فإن تقرير Counterpoint Research يتناقض مع ذلك بطريقة تذكر أنه منذ الربع الأخير من عام 2018 - الربع الأول بعد إطلاقه - كان أيفونXR هو أيفون الأكثر مبيعًا في العالم.