شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماركة أزياء يابانية تستعين بالروبوتات فى مصانعها بدلا من البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت ماركة Uniqlo اليابانية للأزياء من التحول الكامل فى مصانعها من خلال الاستعانة بروبوتات يمكنها التقاط التيشيرتات، إذ جهزت شركة Fast Retailing ، صاحبة علامة Uniqlo التجارية، بتجهيز مستودعاتها بآلات تعبئة، والتى تم تطويرها مع شركة موجين الناشئة اليابانية. فى حين أن الطاقة الصناعية والأطر الصلبة للعديد من الروبوتات مناسبة للأحمال الثقيلة، إلا أن المنسوجات أخف وزناً وتتطلب لمسة أكثر نعومة قليلاً لمنع الضرر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فأظهر فيديو ذراع الروبوت المنحنى، والذى يستخدم نظام شفط لإمساك القمصان المعبأة بالبلاستيك ووضعها بعناية فى صناديق، ليتم شحنها إلى العملاء.

وقال إيسى تاكينو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة موجين: "لقد تم تأجيل العمل مع أى شركة ملابس لأن المهمة صعبة للغاية، لكن تكمن قوة Fast Retailing فى قدرتها على إصلاح سلسلة التوريد بأكملها لجعلها مناسبة للآلات، لذا إذا كنا سنواجه هذا التحدى، فعلينا فعل ذلك مع Fast Retailing.

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بحلول أكتوبر 2018 ذكرت الشركة أنها استبدلت 90 فى المائة من موظفيها فىUNIQLO بروبوتات فى مستودعها الرئيسى فى طوكيو العام الماضى، إذ أصبح بإمكان الروبوت انتقاء القطع باستخدام الرؤية ثلاثية الأبعاد، ووضع العناصر فى صناديق شحن بدقة دون أى ضرر.

ويمكن لأجهزة موجين أن ترى وتتحرك دون الحاجة إلى برمجة متكررة ويمكن أن تمنع سوء الشحن عن طريق الفحص التلقائى باستخدام الكاميرات ثلاثية الأبعاد لمسح وتسجيل محتويات كل حزمة.

وتفيد التقارير أن شركة Uniqlo تنتج 1.3 مليار منتج ملابس سنويًا وتبيع 3500 متجرًا فى 26 دولة مختلفة، ولكن اختيار الآلات واستخدامها بالملابس أمر صعب نظرًا لطبيعة وتنوع العناصر، إذ تعانى مواقع العمل من صعوبات فى تجنيد أشخاص للعمل فى بيئات لوجستية صعبة.