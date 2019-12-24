شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستغير شبكات واى فاى الجيل السادس Wi-Fi 6 اتصال الإنترنت فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مؤخرا الإعلان عن Wi-Fi 6 - الجيل التالي من شبكات التكنولوجيا اللاسلكية - في عام 2019، ولكن في عام 2020 فقط سنرى تأثير هذه الشبكات الحقيقي، وبحسب تقرير صادر عن موقع CNET الأمريكى "فإن المعيار الجديد يعد بأداء أسرع وأكثر كفاءة من أجهزة راوتر الـ Wi-Fi وأجهزة العملاء التي تدعمه."ومع وجود هواتف ذكية من أبل وغيرها من الشركات الأخرى التي تدعم Wi-Fi 6 بالفعل، فمن المتوقع أن تنطلق هذه التقنية في عام 2020، ومن المحتمل أن تكون هناك مجموعة من الأجهزة التي تدعم Wi-Fi 6، والتى ستظهر خلال فعاليات معرض CES 2020، المقرر عقده في الأسبوع الأول من يناير.

وقد ذكر تقرير سابق صادر عن موقع Digital Trends التقني، أن Wi-Fi 6 يقدم الدعم للتقنيات MU-MIMO، والتي سوف تحسن الاتصال مع الأجهزة المحمولة، ليس ذلك فحسب، بل سيكون Wi-Fi 6 أسرع أيضًا، ومن المتوقع أيضًا حل المشكلة الشائعة المتمثلة في عدم اتصال Wi-Fi بمستويات مثالية في أجزاء معينة من المنازل أو المكاتب من خلال Wi-Fi 6.

وسيأتي Wi-Fi 6، وفقًا لتقارير متعددة، بقدرات محسنة لتشكيل جودة اتصال الموجات المبثوثة، حيث يعتمد على طريقة تعرف بـ Beamforming والتى يستخدمها جهاز التوجيه لإرسال إشارات على أجهزة معينة إذا كانت الأجهزة تواجه مشكلات في الاتصال، كما يعمل Wi-Fi 6 على تحسين تكوين الشعاع مما يؤدي إلى تحسين الاتصال.

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كذلك فإن الترقية الكبيرة الأخرى التي يوفرها Wi-Fi 6 هي تحسين عمر البطارية، فوفقًا لـ Digital Trends، يدعم Wi-Fi 6 تقنية جديدة تسمى TWT أو وقت الاستيقاظ المستهدف، وتساعد هذه التقنية الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi على تخصيص كيفية ومتى يمكنها الاستيقاظ للحصول على إشارات Wi-Fi، وإذا كان الجهاز لا يحتاج إلى اتصال Wi-Fi، فلن يتم إرسال الإشارات، مما سيؤدي إلى توفير الكثير من البطارية التي يتم استهلاكها دون داع.