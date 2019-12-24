تكنولوجيا: Realme تقدم سوارتها الذكية الأولى في النصف الأول من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme على أن الشركة تخطط لإطلاق سوارة ذكية لمتابعة اللياقة البدنية خلال النصف الأول من 2020.

قدمت شركة Realme عشرات الإصدارات من الهواتف الذكية منذ شهر مايو الماضي، كما أطلقت الشركة مجموعة من الملحقات التي تتضمن قاعدة الشحن، وسماعات الأذن اللاسلكية أو السلكية أيضاً، واليوم تستعد لشركة لإطلاق سوارتها الذكية الأولى.

ولقد أكد Madhav Sheth في عدة مناسبات على أن الشركة بدأت بالفعل في العمل على تطوير إصدارها الأول من السوارات الذكية، ومن جديد أكد Sheth مؤخراً على أن الشركة ستطلق السوارة الذكية في النصف الأول من 2020.

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من جانب أخر أشار Sheth على أن الشركة تستعد أيضاً لإطلاق قاعدة شحن VOOC، دون أن يقدم تفاصيل دقيقة حول قاعدة الشحن الجديدة.

أيضاً كشف Madhav Sheth عن خطط الشركة لدعم الإصدارات القديمة من الهواتف الذكية بتحديث Android 10، كما تكشف الشركة لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول منتجات ذكية تعتمد على الإتصال عبر شبكات الإنترنت.

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