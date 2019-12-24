تكنولوجيا: LG تخطط للإعلان عن هاتف V60 ThinQ 5G خلال فعاليات مؤتمر MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف الذكية بميزة دعم شبكات 5G كما يأتي الهاتف بتصميم الشاشة المزدوج، ومن المتوقع أن يعرف الهاتف بعنوان V60 ThinQ 5G، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي.

تقدم شركة LG إصدار جديد من هواتفها الذكية خلال فعاليات مؤتمر MWC الذي يعقد في برشلونة خلال شهر فبراير، ولقد قدمت LG مؤخراً هاتف G8x ThinQ، إلا أن التصميم المزدوج لشاشة الهاتف لم يمثل مصدر جذب كبير للمستخدمين، وتشير التوقعات إلى أن الشركة في طريقها لإطلاق هاتف جديد بشاشة مزدوجة.

وتؤكد التسريبات على أن LG ستقدم مجموعة من التحسينات في إصدارها الجديد بالشاشة المزدوجة V60 ThinQ 5G، بشكل خاص في التصميم، حيث يأتي الإصدار القادم بتصميم إنسيابي في آلية فتح وغلق الشاشة، على أن يتم تثبيت الشاشة الثانوية بإطار وهكيل بتصميم جديد يدعم فتح الشاشة الثانوية من أي زاوية.

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أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف V60 ThinQ 5G بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، لتتوسع شركة LG بإصدارات 5G العام المقبل، كما تزيد LG من شحناتها في كلاً من أسواق اليابان، الولايات المتحدة وأيضاً سوق كوريا الجنوبية.

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