لجنة الإتصالات الفيدرالية تؤكد أن هواتف آبل وسامسونج لا تتخطى حدود الإشعاعات المسموح بها

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أغسطس الماضي، أشار إختبار أجراه مختبر Chicago Tribune إلى أن الهواتف الذكية التي صنعتها آبل وسامسونج تجاوزت مستويات الإشعاع القانوني للمنتجات الإلكترونية. في الواقع، تم رفع دعوى قضائية ضد كلتا الشركتين بسبب ذلك، مما دفع لجنة الإتصالات الفيدرالية إلى إلقاء نظرة أعمق على القضايا.

ومع ذلك، يبدو أن الأجهزة المُصنعة من قبل آبل وسامسونج قد أثبتت أنها آمنة وضمن مستويات الإشعاع القانونية التي حددتها لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC. هذا وفقا لتغريدة من Bloomberg تشير إلى أن لجنة الإتصالات الفيدرالية وجدت أن الأجهزة التي تصنعها الشركتان لا تنتهك قواعد الوكالة بشأن مستويات التعرض القصوى للترددات اللاسلكية.

في بيان أصدرته شركة آبل سابقًا، كانت الشركة قد عارضت محتوى التقرير حيث قالت : ” جميع طرازات iPhone، بما في ذلك iPhone 7، مُصادق عليها بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC وفي كل دولة أخرى يُباع فيها iPhone. بعد المراجعة الدقيقة والتحقق لاحقًا من جميع طرازات iPhone التي تم اختبارها من قبل Chicago Tribune والمدرجة في تقريرها، نحن نؤكد أننا ملتزمون بالإمتثال لجميع الإرشادات والحدود المعمول بها للتعرض “.

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يبدو أن الأمر قد تم حله الآن حيث ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية رسمياً أن هذه الأجهزة آمنة. لذلك إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الإشعاع في هاتفك، فيبدو أنك في آمان.