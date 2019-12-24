إسوارة اللياقة البدنية الأولى من Realme ستصل في النصف الأول من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت شركة Realme لأول مرة في شهر مايو الماضي مع الهاتف Realme 1، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بإطلاق أكثر من عشرة هواتف ذكية. ومع ذلك، لم تقتصر الشركة على الهواتف، فهي قامت كذلك بإطلاق الملحقات مثل البطاريات المحمولة وسماعات الأذن السلكية واللاسلكية.

ينتظر المشجعون بفارغ الصبر أن تقوم شركة Realme بإطلاق أول إسوارة لها للياقة البدنية. أكد الرئيس التنفيذي للشركة في الهند، السيد Madhav Sheth أيضًا في مناسبات متعددة أن الشركة تعمل على واحدة، والآن في الحلقة الأخيرة من برنامج #AskMadhav، قال السيد Madhav Sheth أننا سنرى إسوارة اللياقة البدنية الأولى من الشركة في النصف الأول من العام 2020 على الأرجح.

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بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد Madhav Sheth أيضًا أن الشركة تخطط لإطلاق بطارية محمولة مدعومة بتقنية الشحن السريع VOOC، ولكنه إمتنع عن الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول هذه البطارية المحمولة.

إلى جانب الحديث عن الملحقات، أجاب السيد Madhav Sheth على بعض الإستفسارات بخصوص تحديث Android 10 لهواتف Realme القديمة كما أنه وعد بمجموعة شاملة من أجهزة إنترنت الأشياء ” Internet Of Things ” قريبًا. يمكنك مشاهدة الحلقة الكاملة من #AskMadhav في مقطع الفيديو أدناه :