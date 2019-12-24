شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة فضائية تهبط على كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في ذات اليوم 24 ديسمبر، ولكن من عام 1978، هبطت مركبة Venera 11 على كوكب الزهرة، حيث كانت مهمة روبوتية أطلقها الاتحاد السوفيتي لاستكشاف الكوكب مع المركبة الفضائية Venera 12 ، إذ تم إطلاق مركبة Venera 11 في سبتمبر من عام 1978 قبل خمسة أيام فقط من Venera 12، كما أنه بعد رحلة استمرت ثلاثة أشهر ونصف، وصلت المركبة الفضائية إلى كوكب الزهرة وهبطت على الكوكب في مركبة الهبوط، حيث استغرق النزول حوالي ساعة.



مركبة كوكب الزهرة

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ووصلت Venera 11 من خلال هبوط ناعم على السطح في حوالي الساعة 10:30 مساءً EST، وكان للمركبة الفضائية Venera أدوات مصممة لدراسة جو كوكب الزهرة ومدى حرارة الكوكب، وكذلك التركيب الكيميائي للتربة.

كما حملت جهازًا يدعى Groza اكتشف البرق على كوكب الزهرة فيما بعد، ولكن على الرغم من وجود كاميرات على متنها، إلا أن أداة الهبوط لم تلتقط أي صور للزهرة لأن غطاء العدسة فشل.

وجدير بالذكر أن كوكب الزهرة يعد من الكواكب الحارقة التى تتمتع بدرجة حرارة قاسية التى لا يمكن معها الحياة أبدا.

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كما يحبس الغلاف الجوي السميك للزهرة الحرارة ويحافظ على متوسط ​​درجة حرارة السطح حوالي 864 درجة فهرنهايت، فهو حار بدرجة كافية لإذابة الرصاص والقصدير والزنك.

ويتكون الغلاف الجوي على كوكب الزهرة بالكامل تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون ومليء بالغيوم الكثيفة من حمض الكبريتيك، وهو يحتل المرتبة الأكثر كثافة في النظام الشمسي، أي أكثر كثافة 93 مرة من الغلاف الجوي للأرض.

وكانت قد أطلقت أوروبا مهمتها الأولى إلى كوكب الزهرة على متن المركبة الفضائية التى تسمى Venus Express، وذلك فى ذات اليوم 8 من شهر نوفمبر ولكن منذ 14 عاما، والتى تمكنت من النجاه من جو الزهرة القاسى شديد الحرارة والإشعاع، واستمرت فى العمل لمدة 9 سنوات.