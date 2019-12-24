شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اصطدام قمر صناعى روسى بنيزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن القمر الصناعى "ميتيور – إم" تعرض لتأثير خارجى، ما تسبب بفقدانه للتوجه فى الفضاء والانتقال إلى نظام التحليق الفضائى غير المتحكم فيه، حسب روسيا اليوم.

وأوضح ناطق باسم المؤسسة أن سبب التأثير الخارجى يحتمل أن يعود إلى نيزك صغير الحجم اصطدم بالقمر الصناعى، ما أدى إلى تغيير مدار تحليقه.

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وأضاف أن الخبراء فى مركز إدارة الرحلات الفضائية تمكنوا من استعادة الاتصال بالقمر الصناعى بعد عودته إلى منطقة مسؤولية المركز وبدأوا العمل الآن على استعادة تأهيله.

يذكر أن القمر الصناعى "ميتيور – إم" ينتمى إلى الجيل الثانى للأقمار الصناعية الروسية للأرصاد الجوية. ويستخدم القمر الصناعى كذلك للحصول على معلومات عن الأوضاع الإشعاعية فى الفضاء القريب ومراقبة طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى.