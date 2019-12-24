تكنولوجيا: هواوي تؤكد رسمياً على أن هواتف P40 لن تضم بطاريات جرافين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نفت شركة هواوي رسمياً اليوم ما جاء في تفاصيل سابقة حول دعم هاتف P40 Pro القادم ببطارية جرافين، حيث جاءت هذه التفاصيل في البداية على صفحة الشركة الرسمية على تويتر في فرنسا، إلا الشركة حذفت هذه التفاصيل ومن ثم أكدت على أن هواتف P40 لن تضم بطاريات الجرافين.

شكك بعض المستخدمين إمكانية دعم هواتف P40 Pro ببطارية من الجرافين في الوقت الحالي، نظراً لعدم الإنتهاء من تطوير تقنية البطاريات بشكل كامل حتى الآن، ونتيجة لهذه الآراء قامت شركة هواوي مباشرة بحذف التفاصيل التي نشرت على صفحتها الرسمية على تويتر في فرنسا.



وتشير التوقعات إلى أن الجيل الأول من الهواتف الذكية التي تضم بطارية الجرافين ستنطلق رسمياً خلال عام 2021، وذلك وفقاً لماء جاء من تفاصيل من خبراء الصناعة.

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يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن قد أشارت إلى أن بطارية الجرافين ستدعم الهواتف الذكية بحجم أنحف، مع سرعات فائقة في الشحن، وعمر أطول، لذا نترقب إنطلاق تقنية بطاريات الجرافين في الهواتف الذكية لاحقاً.

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