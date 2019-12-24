تكنولوجيا: حظر ملفات PNG المتحركة التي تستهدف بعض المستخدمين في شبكة تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شبكة تويتر الإجتماعية بحظر ملفات صور PNG المتحركة التي تستهدف بعض المستخدمين المصابين بالصرع من خلال ومضات ضوئية تؤدي إلى تحفيز نوبات الصرع.

قررت شبكة تويتر الإجتماعية منع المشتركين من نشر ملفات صور PNG المتحركة خلال الفترة القادمة، والتي تستخدم في الفترة الأخيرة في هجمات لإستهداف المصابين بالصرع، ويأتي هذا القرار بعد إكتشاف ثغرة تؤدي إلى تشغيل هذه الملفات على الشبكة الإجتماعية بشكل تلقائي.

تعد ملفات GIF المتحركة الأكثر شيوعاً لدى مستخدمي الشبكات الإجتماعية، إلا أن هذه الملفات تأتي بمشكلة العدد المحدود للألوان الذي يقتصر على 256 لون فقط، وذلك على عكس ملفات PNG المتحركة التي تقدم جودة أعلى في مقاطع الفيديو القصيرة.

وبدأت ملفات PNG في الإنتشار في الفترة الأخيرة على شبكة تويتر الإجتماعية، إلا مع إنتشار هذه الملفات أشار بعض المستخدمين إلى أن هذه الملفات تؤدي إلى تحفيز نوبات المصابين بالصرع.

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ولقد كانت البداية لهذه الثغرة خلال الشهر الماضي، حيث بدأت سلسلة من الهجمات التي إستهدفت مؤسسة الصرع، حيث عمل المتسللين على إرسال صور GIF، إلى جانب مقاطع فيديو تعمل على عرض سريع لومضات ضوئية لآلاف المشتركين في هذه المؤسسة.

وتؤثر ملفات PNG بشكل أكبر على المستخدمين نتيجة لتنشيط هذه الملفات بشكل تلقائي، وهو ما دفع شركة تويتر لإتخاذ قرار بحل جذري وحظر ملفات PNG لحماية المستخدمين.

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