Huawei تؤكد رسميًا أن الهاتف Huawei P40 لن يأتي مع بطارية الجرافين

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قام فرع شركة Huawei في فرنسا بنشر تغريدة مثيرة للإهتمام يقول فيها أن الهاتف Huawei P40 Pro القادم من شركة Huawei سيضم بطارية مصنوعة من مادة الجرافين بدلاً من الليثيوم أيون، ولكن كانت هناك شكوك كثيرة حول مصداقية ذلك في ظل الوضع الحالي للتكنولوجيا.

تلك الشكوك كانت في محلها، فقد قام فرع Huawei في فرنسا منذ ذلك الحين بإزالة التغريدة وأدلى ببيان رسمي الآن يفيد فيه بأن هذه مجرد إشاعة وليس تأكيدًا رسميًا. في الواقع، قال المسؤولون أن التكنولوجيا لا تزال بعيدة عن التنفيذ، لذلك لا ينبغي علينا أن نحبس أنفاسنا منذ الآن.

على ذكر بطاريات الجرافين، فقد ذكر الخبراء في المجال أن أولى الهواتف الذكية المزودة بالبطاريات المصنوعة من مادة الجرافين ستبدأ بالظهور في وقت ما في العام 2021 على أحسن تقدير.

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يتم وصف الجرافين على أنها مادة موصلة وقوية ومرنة في النفس الوقت، ويُنظر إليها على أنها المستقبل منذ إكتشافها كبديل لبطاريات الليثيوم أيون في العام 2004. هذه المادة عبارة عن شكل من أشكال الكربون يمكن تضمينه في بطاريات صغيرة الحجم ونحيفة في نفس الوقت مع العلم بأنها تمتاز بسعة أكبر، وتدعم الشحن السريع من دون توليد الكثير من الحرارة. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، فبطاريات الجرافين هي أيضًا مُكلفة للغاية.