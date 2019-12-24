علوم وتكنولوجيا

التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك

0 نشر
فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

Advertisements

Facebook company

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت الفيسبوك لإنتقادات كبيرة لكونها إحتكارية وهناك دعوات تطلب تقسيم الشركة، كما توجد دعوات لإيقاف دمج تطبيقاتها مثل Facebook و WhatsApp و Instagram تحت منصة واحدة موحدة.

وفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة App Annie المتخصصة في بحوث السوق، فإن التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الماضية مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك، وهذه التطبيقات الأربعة هي الأكثر تحميلا في العقد الأخير.

Advertisements

التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة هي Facebook و Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram، وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فإنه يتم التحكم في جميع هذه التطبيقات الأربعة من قبل شركة الفيسبوك. هذا دليل آخر على أن الفيسبوك تتمتع بالكثير من التحكم والقوة وأن تطبيقاتها يتم إستخدامها من قبل مليارات الأشخاص حول العالم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا