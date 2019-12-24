حلقة النار.. تفاصيل أخطر كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل.. وأماكن رؤيته في مصر

كتب: ضياء السقا

تشهد الكرة الأرضية يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، كسوفا حلقيا للشمس والمسمى بـ (حلقة النار)، حيث يعتبر الأكثر خطورة، والأخير في 2019.

من جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا الكسوف يستغرق 5 ساعات ونصف تقريبا، وهو يتفق مع اقتران الشمس بقمر شهر جمادى الأول للعام الهجري الحالي، وآخر حدث فلكى لعام 2019.

وأضاف: "يمكن رؤية الكسوف فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، كما يُرى أيضا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا حيث يغطى القمر حوالى 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف".

وأكد تادرس أنه لن يرى هذا الكسوف فى القاهرة ومعظم محافظات مصر، ولكن يمكن رؤية نهايته ككسوف جزئى بعد شروق الشمس مباشرة فى سواحل البحر الأحمر، ولمدة دقائق معدودة في حالة صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، حيث يمكن رؤيته فى رأس غارب الساعة 6:30 صباحا ولمدة 3 دقائق فقط، و الغردقة لمدة 7 دقائق، و سانت كاترين لمدة 6 دقائق، و شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، و مرسى علم لمدة 15 دقيقة، و حلايب وشلاتين لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، أن الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا"، حذرت المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.

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وقالت ناسا: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس حتى أثناء الكسوف".

وذكرت الوكالة الفضائية الأمريكية أن الكسوف الحلقي يحدث بدلًا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

وأوضحت ناسا أنه هذه الظاهرة أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنها أيضًا الأكثر خطورة.