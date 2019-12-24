شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكم تبرع أشهر مصممى شركة أبل من أجل حملة لغرس الأشجار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع جوناثان إيف، أحد أشهر مصممى شركة أبل، بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لحملة غرس الأشجار، حيث اشتهر بأنه كلمة السر وراء العديد من ابتكارات أبل التكنولوجية السابقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جوناثان، إن حملة Be A Tree Angel ، التي ستزرع فيها آلاف الأشجار في جميع أنحاء بريطانيا، كانت عزيزة على قلبه لأنه يجد الأشجار مفيدة للغاية.

وسيمول هذا التبرع 1000 بستان يتم زراعتها في 1000 مدرسة في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك فى الحملة التي نظمت من صحيفة "ديلى ميل" مع منظمة The Tree Council .

كما ستوفر الأموال الرعاية اللاحقة لضمان ازدهار الأشجار، والمساعدة في مكافحة التلوث حول المدارس، والمساعدة في الحد من تغير المناخ وجعل بريطانيا أكثر خضرة.

Advertisements

تم دعم الحملة من قبل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، والمشاهير مثل الممثلة جوانا لوملي والإعلامى البريطانى بن فوجل، ومنظمات مثل الصندوق الوطني و RSPB و Woodland Trust و CPRE.

وقال المصمم جوناثان، "أنا أحب الأشجار، وعلى مر السنين تسلقتها وأكلت وسقطت منها، وزرعت أكبر عدد ممكن".

وأضاف " أحب الجلوس في ظلهم، وأحد الأفكار التي كانت أساسية لتصميم آبل بارك، كانت إنشاء فدان من الحدائق والبساتين، فإن القدرة على المساهمة في مشروع قريب جدًا من قلبي أمر رائع".