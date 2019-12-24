بعد إزالته من جوجل وآب ستور.. تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف

كتب: ضياء السقا

بعد قيام كل من شركة جوجل وآبل بإزالة تطبيق تو توك "ToTOk"، للمكالمات المجانية، من متجريهما "آب ستور"، و"جوجل ستور"، أعلنت إدارة التطبيق أن مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول العاملة بنظام أندرويد يستطيعون تحميله وتشغيله على أجهزتهم من خلال موقع الشركة الرسمي.

وبحسب "العربية نت"، أوضح فريق عمل التطبيق في رسالة وجهها إلى مستخدميه، أن مالكي أجهزة سامسونج وهواوي وشاومي وأوبو يستطيعون الوصول إلى التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بتلك الهواتف.

وأشارت الرسالة إلى إن مشاكل تقنية حاليا تحول دون تواجد التطبيق على متجري جوجل وأبل، موكدة أن فريق عمل التطبيق يحاول حاليا معالجة المشكلة مع الشركتين.

وقال فريق عمل التطبيق، إنه مجهز بأعلى المعايير الأمنية العالمية، لحماية بيانات المستخدمين بشكل صارم، مؤكدا أنه يوفر إطارا متكاملا للخصوصية، ويتماشى بشكل كامل مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية، لحماية المستخدمين في جميع الأوقات.