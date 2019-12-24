شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك الاستمتاع بلعبة Pokémon على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة The Pokémon Company التابعة لشركة نينتندو والمطورة للعبة بوكيمون جو، أول لعبتين لها على منصة Facebook Gaming وهما Pokémon Medallion Battle وPokémon Tower Battle، واللتان يمكن الوصول إليهما عبر علامة تبويب Gaming على الشبكة الاجتماعية بالإضافة إلى تطبيق Facebook Gaming للألعاب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتتوفر لعبة Tower Battle في جميع أنحاء العالم، والتى تتيح للمستخدمين الدخول في حرب مع لاعبين آخرين في الوقت الفعلي من خلال إنشاء أطول أبراج بوكيمون، أما Medallion Battle فهي لعبة قتال بطاقات تقليدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكنك تتبع مخلوقات جديدة (تتوفر كل شهر) لبناء جيشك الخاص.

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وأشار التقرير إلى أنه لا توجد أي عمليات شراء داخل التطبيق، فيما لا تخجل شركة Pokémon من تحقيق أهدافها من خلال إنتاج ألعاب على فيس بوك، حيث يتعلق الأمر بإتاحة ألعاب Pokémon "للأشخاص في جميع أنحاء العالم" الذين لم يتمكنوا من اللعب، وبالنسبة إلى فيس بوك فإن هذا يعد بمثابة دعم كبير لمنصة الألعاب الفورية التي تحتوي فقط على الكثير من الألقاب الكبيرة داخلها.