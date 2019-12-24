شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة على بعد 85 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا الأمريكية صورة مجرة 'flying saucer' على بعد 85 مليون سنة ضوئية، وتسمى المجرة الحلزونية، وتقع في كوكبة منسا الجنوبية وتتميز بأذرع مثبتة مع شريط من النجوم من خلال مركزها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد العلماء أن مجموعة النجوم الموجودة تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تطور المجرة والتأثير في نمو الثقوب السوداء الفائقة الكتلة.



المجرة الجديدة

Advertisements

وتم رصد المجرة المعروفة رسميًا باسم IC 2051يوم 16 ديسمبر الماضى، حيث قالت ناسا في بيان: "يعتقد أن هذه التجمعات من النجوم تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تطورالمجرات والتأثيرعلى نموالثقوب السوداء الفائقة الضخامة الكامنة في مراكز معظم المجرات".

وتشيرالدراسات إلى أن بعض التجمعات التى تكون فى المجرة هى عبارة عن هياكل مركبة معقدة بدلاً من تلك البسيطة، مع مزيج من مكونات كروية تشبه القرص، قد تؤدي إلى مجموعة واسعة مجموعة من التشكلات الانتفاخية في الكون".