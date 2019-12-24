- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة على بعد 85 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد العلماء أن مجموعة النجوم الموجودة تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تطور المجرة والتأثير في نمو الثقوب السوداء الفائقة الكتلة.
المجرة الجديدة
وتم رصد المجرة المعروفة رسميًا باسم IC 2051يوم 16 ديسمبر الماضى، حيث قالت ناسا في بيان: "يعتقد أن هذه التجمعات من النجوم تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تطورالمجرات والتأثيرعلى نموالثقوب السوداء الفائقة الضخامة الكامنة في مراكز معظم المجرات".
وتشيرالدراسات إلى أن بعض التجمعات التى تكون فى المجرة هى عبارة عن هياكل مركبة معقدة بدلاً من تلك البسيطة، مع مزيج من مكونات كروية تشبه القرص، قد تؤدي إلى مجموعة واسعة مجموعة من التشكلات الانتفاخية في الكون".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاهد تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة على بعد 85 مليون سنة ضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.