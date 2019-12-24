تكنولوجيا: أجهزة تلفاز شاومي تسجل شحنات تصل إلى 10 مليون وحدة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Li Xiaoshuang مدير قسم أجهزة التلفاز في شركة شاومي في تغريدة على تويتر، عن تخطي شحنات الشركة من أجهزة التلفاز هذا العام 10 مليون وحدة.

إستجابت شركة شاومي لبعض التساؤلات التي طرحت من قبل بعض المستخدمين على Weibo، حول شحنات شاومي في السوق الصينية التي لم تصل إلى 10 مليون وحدة حتى الآن، إلا أن الشركة قررت للمرة الأولى الإعلان عن الرقم الذي حققته الشركة هذا العام من مبيعات أجهزة التلفاز.

من جانب أخر أضاف Wang Guanxiong على Weibo أن شركة Hisense لم تستطع الوصول إلى الرقم الذي حققته شركة شاومي خلال 40 عام، وبالمثل شركة Skyworth التي لم تصل إلى هذا الرقم خلال 30 عام، وأيضاً TCL خلال 38 عام، إلا أن شركة شاومي إستطاعت تحقيق هذا الرقم بعد 6 سنوات فقط من المنافسة في سوق أجهزة التلفاز.

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وقد أكد Li Xiaoshuang خلال مؤتمر Xiaomi Mi 5 الذي عقد في شهر نوفمبر، على أنه في الربع الثالث هذا العام تستمر الشركة في الريادة في مبيعات أجهزة التلفاز في السوق الصيني للشهر الثالث على التوالي، كما أكد على أن الشركة تحقق مبيعات منتظمة تصل إلى 2.3 مليون في كل ربع.

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