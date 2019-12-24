تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن هاتفي GALAXY S10 LITE وNOTE 10 LITE في CES 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط سامسونج للإعلان عن هاتفي GALAXY S10 LITE وNOTE 10 LITE خلال فعاليات مؤتمر CES الذي يعقد في لاس فيجاس خلال شهر يناير المقبل.

في تسريبات جاءت اليوم عبر Korea Herald، أشير إلى أن سامسونج في طريقها لإطلاق الإصدارات الجديد من هواتف GALAXY S10 LITE وNOTE 10 LITE في CES للعام 2020.

ويعتبر حدث CES أحد الفعاليات السنوية التي تقدم العديد من الإعلانات من مختلف الشركات، والتي تتضمن بالتأكيد الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، وتعد شركة سامسونج واحدة من الشركات التي سيكون لديها إعلان في فعاليات المؤتمر.

ومن المقرر أن ينطلق كلاً من هاتفي GALAXY S10 LITE وNOTE 10 LITE بمعالج من الفئة المميزة، كما يضم كلا الإصدارين تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في وحدة بتصميم مستطيل الشكل.

Advertisements

مواصفات هاتف Galaxy S10 Lite

شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وتصميم Infinity-O

رقاقة معالج Snapdragon 855

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام

سعة تخزين 128 جيجا بايت كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لتصوير macro

كاميرة أمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0

بطارية بقدرة 4500 mAh، مع شاحن 45W

مواصفات Galaxy Note 10 Lite

شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وتصميم Infinity-O

معالج Exynos 9810

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام

سعة تخزين 128 جيجا بايت كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل

قدرة بطارية 4500 mAh مع شاحن 25W

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0

ومن المتوقع أن يأتي كلا الإصدارين بمستوى تسعير 750 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتفين في فعاليات CES للعام 2020.

المصدر

اعلان

