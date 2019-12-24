Realme تحدد أخيرًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme X50 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Realme على التشويق للهاتف Realme X50 5G خلال الأسابيع القليلة الماضية. كشفت لنا الشركة بالفعل عن بعض ميزات هذا الهاتف، واليوم، لجأت الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتعلن أنه سيتم الكشف عن الهاتف في اليوم 7 يناير بالعاصمة الصينية، بكين.

يضمن المنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أيضًا ملصقًا يكشف لنا اللونين اللذان سيأتي بهما الهاتف Realme X50 5G. ويكشف هذا المنشور أيضًا أن الهاتف Realme X50 5G لن يكون الهاتف الذكي الوحيد الذي ستكشف عنه شركة Realme في اليوم 7 يناير. سنرى أيضًا نسخة Lite من الهاتف، ولكن Realme لم تكشف لنا عن أي شيء عنه حتى الآن.

عمومًا، لقد أكدت لنا شركة Realme فعلاً أن الهاتف Realme X50 5G سيضم المعالج Snapdragon 765G الأحدث من شركة كوالكوم، وشاشة تمتاز بثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة على غرار الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 Pro.

الهاتف Realme X50 5G سيدعم إتصالات 5G و WiFi في آن واحد وسيأتي بتكنولوجيا الشحن السريع المحسنة VOOC 4.0 والتي تستطيع شحن 70 في المئة من بطارية الهاتف في غضون نصف ساعة. لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوعين قبل أن نرى شركة Realme تزيح الستار رسميًا عن الهاتف، ولكن من المرجح أن نسمع المزيد عن الهاتف في الأيام التي تسبق الإعلان.