رصد أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد وصول جهاز Galaxy Tab S6 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية على جلب المزيد من هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق. هناك بالفعل مجموعة من هواتف 5G المتاحة في السوق اليوم، ولكن يبدو أن الأجهزة اللوحية ستنضم هي الأخرى إلى ثورة 5G قريبًا. هذا السوق أقل تنافسية بكثير مقارنة مع سوق الهواتف الذكية، ولكن شركة سامسونج تتطلع إلى جلب عروض 5G إلى سوق الأجهزة اللوحية كما أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن قدوم نسخة 5G من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6.

نسخة 5G الجديدة من Galaxy Tab S6 حصلت مؤخرًا على صفحة الدعم الخاصة بها على الموقع الرسمي لشركة سامسونج. صفحة الدعم هذه لا تزال فارغة ولكنها تؤكد لنا أن هذه النسخة بالذات من Galaxy Tab S6 ستحمل الإسم الرمزي SM-T866N. وبطبيعة الحال، نحن نتوقع رؤية Galaxy Tab S6 5G أولاً في كوريا الجنوبية حيث حصل بالفعل على بعض الشهادات.

ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو تضمين جهاز Galaxy Tab S6 5G في عرض ترويجي حديث تم تنظيمه مباشرة من قبل شركة سامسونج في كوريا الجنوبية. هذا العرض الترويجي يشمل ثلاث حزم مع شراء Galaxy Tab S5e أو Galaxy Tab A مع أو بدون القلم S Pen، وأخيرًا وليس آخرًا، شراء Galaxy Tab S6 العادي أو Galaxy Tab S6 5G، على الرغم من أنه تم عرض هذا الأخير على أنه سيكون متوفرًا للشراء قريبًا.

وبصرف النظر عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فنحن نتوقع أن يحتفظ Galaxy Tab S6 5G بنفس المواصفات التقنية لجهاز Galaxy Tab S6 والتي تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة +QuadHD، وأربع مكبرات للصوت، وبطارية بسعة 7040mAh، فضلا عن العديد من المواصفات المميزة الأخرى التي يمكنك الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.