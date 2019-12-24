Huawei تتطلع للإنتهاء من تطبيقاتها البديلة لتطبيقات جوجل بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أثر حظر Huawei بشدة على إستراتيجية الشركة وحركتها، ولكن لا تزال الشركة الصينية صامدة ولا تُظهر أي علامات على الضعف. يشير تقرير جديد صادر عن مجلة Economic Times إلى أن شركة Huawei تعمل بشكل مكثف مع المطورين الهنود لإنشاء بدائل من Huawei لتطبيقات جوجل الأكثر شعبية. منع الحظر أجهزة Huawei و Honor الجديدة من القدوم مسبقًا مع تطبيقات جوجل التي يستخدمها كثير من الناس مثل Google Maps و Google Drive و Gmail.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Huawei و Honor في الهند لمجلة Economic Times : ” لدينا حزمة Huawei Mobile Services الخاصة بنا ونحاول بناء منظومة محمولة. ستكون معظم التطبيقات الرئيسية مثل الخرائط والمدفوعات والألعاب والدردشة جاهزة بحلول نهاية شهر ديسمبر “.

حزمة Google Mobile Services تضم مجموعة واسعة من التطبيقات وتريد شركة Huawei إنشاء بدائل لأجهزة Huawei. تطبيقات Google Play Games و Google Maps و Gmail و Google Play و Youtube و Google Play Store كلها تطبيقات ترغب شركة Huawei في إيجاد بدائل لها بسبب الحظر.

لهذا السبب، كانت شركة Huawei مضطرة إلى إنشاء منظومة بديلة لمنظومة جوجل من أجل تلبية إحتياجات عملاء هواتفها الذكية. تتحدث العلامة التجارية الفرعية Honor حاليًا مع مطوري أفضل 150 تطبيقًا في الهند لجلب تطبيقاتهم إلى متجر Huawei App Gallery. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Huawei أكدت بالفعل أن هاتف Honor التالي سيأتي بالفعل مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.