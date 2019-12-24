بعد تحذيرات الأرصاد.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة، الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات الوجه البحري.

أما يوم الأربعاء، يشهد سقوط أمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية وخاصة سواحل الدلتا، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

طقس الأربعاء

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأمطار على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

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وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة