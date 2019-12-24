أمطار غزيرة وصقيع وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأمطار على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

Advertisements

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة