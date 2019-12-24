شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآباء في بريطانيا يستعينون بالتكنولوجيا لاقناع أبنائهم بوجود سانتا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فمع انتشار التكنولوجيا والمساعدين الصوتيين في المنزل مثل أليكسا، يستخدم العديد من الآباء أجهزتهم بالفعل لإثبات وجود سانتا.
ووفقًا لمسح أجراه مركز Hive لأكثر من 1002 من الآباء، فإن نسبة (67%) استخدموا التكنولوجيا لإقناع أطفالهم بأن سانتا موجود، وأكد ما يقرب من الربع (24 في المئة) أنهم استخدموا التكنولوجيا الذكية مثل الكاميرات الأمنية الداخلية وكاميرات الحركة والمساعدين الصوتيين.
كما استخدم سبعة من كل 10 آباء لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا جهاز تعقب عبر الإنترنت لإظهار رحلة سانتا المزدحمة في جميع أنحاء العالم لتقديم الهدايا، ورتب 60 % مكالمات هاتفية خاصة مع سانتا.
ويمكن استخدام كاميرات مراقبة المنزل لإظهار تسجيلات للأطفال لشبيه سانتا يترك الهدايا تحت الشجرة، ويمكن أن تساعد أجهزة استشعار الحركة، التي ترسل إعلامات عندما يدخل شخص ما الغرفة في وقت معين أيضًا في تعزيز اعتقاد الأطفال في سانتا.
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