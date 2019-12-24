طائرة ناسا الجديدة: خطوة نحو السفر الجوي الأسرع من الصوت

إذ أعلنت وكالة ناسا يوم 16 كانون الأول/ديسمبر أنها وافقت على التجميع النهائي للطائرة إكس 59 الأسرع من الصوت والتي تتسم بهدوء الصوت. وقد تم بناء الطائرة (X-59 QueSST) بالشراكة مع شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin Corporation)، حيث صُمّمت لتطير بسرعة تصل إلى أكثر من 1500 كيلومتر في الساعة ولا تُحدِث سوى صوت يماثل في شدته صوت إغلاق باب سيارة، حسبما ذكرت شركة لوكهيد.كانت هذه هي آخر عقبة برنامجية أمام الطائرة قبل أن يجتمع المسؤولون مرة أخرى في أواخر العام 2020 للموافقة على أول رحلة للطائرة تنطلق في العام 2021.

شاهدوا الطائرة وهي تعمل في هذا الفيديو من شركة لوكهيد.