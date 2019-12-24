شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر ملفات PNG المتحركة من المنصة لحماية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت شبكة التغريدات المصغرة تويتر ملفات صور PNG المتحركة من منصتها بعد حدوث هجوم على حساب تويتر التابع لمؤسسة Epilepsy Foundation، والتي تكرس جهودها لرفاهية الأشخاص المصابين باضطرابات الصرع ونوبات الصرع، جرى من خلاله إرسال صور متحركة مماثلة قد تؤدي إلى نوبات صرع لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للضوء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد اكتشفت منصة التواصل الاجتماعي ثغرة سمحت للمستخدمين بتجاوز إعدادات الحماية من التشغيل التلقائي، والسماح بتضمين عدد من الصور المتحركة في تغريدة واحدة باستخدام تنسيق ملف PNG.

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وقالت تويتر في تغريدة: نريد أن يتمتع الجميع بتجربة آمنة على المنصة، وبالرغم من أن ملفات PNGs كانت ممتعة، لكنها لا تحترم إعدادات التشغيل التلقائي، لذلك فإننا نزيل القدرة على إضافتها إلى التغريدات، وهذا من أجل سلامة الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحركة والصور الوامضة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصرع.

وأوضحت تويتر أيضًا أن ملفات PNG لم تستخدم لاستهداف مؤسسة Epilepsy Foundation بشكل مباشر، لكن الخطأ كان يعني أنه كان من الممكن استخدام مثل هذه الملفات للقيام بذلك في المستقبل، وتريد المنصة تجنب احتمال قيام الناس بذلك.

لكن ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين تأثروا بالهجوم، وقالت المؤسسة إنها قدمت شكاوى جنائية ضد الروايات التي يعتقد أنها متورطة. بالإضافة إلى ذلك، قال تويتر إنه "سيبحث في بناء ميزة مماثلة أفضل لك وتجربتك على Twitter" بدلاً من PNGs.