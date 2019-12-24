تكنولوجيا: هاتف Realme X50 5G ينطلق رسمياً في 7 من يناير مع إصدار Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد على Weibo تؤكد فيه على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 5G يوم 7 من يناير، على أن يعقد المؤتمر في بكين في الصين.
جاءت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية حول هاتف Realme القادم الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس Realme X50 5G، واليوم حددت الشركة موعد رسمي لإنطلاق مؤتمر الشركة من خلال إعلان تشويقي نشر على Weibo، كشف أيضاً عن اثنان من إختيارات الألوان التي ينطلق بها الهاتف.
ولقد كشف إعلان Realme على Weibo على خطط الشركة لإطلاق هاتف Lite إلى جانب إصدار الشركة الرئيسي Realme X50 5G، إلا أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.
من جانب أخر أكدت التسريبات حتى الآن على أن هاتف X50 5G ينطلق بمعالج Snapdragon 765G، كما يضم الهاتف اثنان من الكاميرات الأمامية في تصميم ثقب الشاشة.
أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Realme X50 5G الإتصال بشبكات 5G وWi-Fi، كما يأتي بتحسينات في تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 الذي يدعم شحن الهاتف حتى 70% في 30 دقيقة فقط، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.
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