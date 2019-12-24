تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات معالج إنتل Tiger Lake-U بسرعة تصل إلى 4.3GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة إنتل لإطلاق الجيل الجديد من معالجات Tiger Lake الذي يأتي بدقة تصنيع 10 نانومتر، واليوم رصدت تسريبات تستعرض مواصفات المعالج الذي ينطلق في 2020.

أعلنت شركة إنتل خلال الفترة الماضية عن الجيل العاشر من المعالجات، الذي ينطلق بعنوان Comet Lake و Ice Lake، وقد جذبت معالجات Ice Lake المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر الكثير من الإهتمام خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت أنوية جديدة في كرت الشاشة.

واليوم تستعد عملاق تصنيع المعالجات لإطلاق الجيل الجديد الذي يعرف بمعالجات Tiger Lake، والتي تتميز أيضاً بدقة تصنيع 10 نانومتر ويكشف عنها رسمياً في 2020، وترتكز معالجات Tiger Lake على معمارية 10nm++ المحسنة.

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ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول مواصفات Tiger Lake عبر Zhihu، حيث تأتي المعالجات بتصميم ES2، مع تكوينات بقدرة 28W، كما حققت معالجات Tiger Lake-U سرعة 4.3GHz في الأنوية الآحادية، وفي كل الأنوية سجلت سرعة 4GHz.

كما كشفت التسريبات عن مقارنة بين معالجات Tiger Lake-U وCore i7-1065G7 أحد معالجات Ice Lake الذي يتميز بتكوينات 15W TDP، حيث جاء معالج 15W Tiger Lake-U بتحسينات في السرعة بنسبة من 15 إلى 18%، ومع تكوينات 28W حقق المعالج الجديد تحسينات في السرعة بنسبة 30%.

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