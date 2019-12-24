فرع Huawei في فرنسا يقول أن الهاتف Huawei P40 سيستخدم بطارية الجرافين

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، قام فرع شركة Huawei في فرنسا بنشر تغريدة حول الهاتف Huawei P40 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. زعمت هذه التغريدة بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei سيضم بطارية مصنوعة من الجرافين. ومع ذلك، فقد لاحظنا أن التغريدة تحتوي على صورة تم إنشاؤها من قبل أحد المعجبين، لذلك سنواصل بقية القصة مع مستوى عال من الشك.

بعد نشر هذه التغريدة، قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe بنشر تغريدة على تويتر يدحض فيها محتوى التغريدة السابقة مشيرًا إلى أن ” هذه التقنية مستحيلة حاليًا “.

في الحقيقة، نحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، فتغريدة Huawei تتحدث عن جهاز لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، كما أن بطاريات الجرافين مستحيلة حاليا فلم يتم إستخدامها حتى الآن في الهواتف الذكية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فالصورة التي تم إرفاقها بالتغريدة تعرض لنا تصميم تخيلي للهاتف Huawei P40 من أحد المعجبين. وعلاوة على ذلك، فقد قام فرع شركة Huawei في فرنسا منذ ذلك الحين بإزالة التغريدة.

في شهر أغسطس الماضي، تردد أن شركة سامسونج تعمل على بطاريات الجرافين والتي ستحل محل بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في جميع الهواتف الذكية اليوم. لن يتم كشف النقاب عن أول هاتف يستخدم بطاريات الجرافين من سامسونج حتى العام المقبل أو حتى العام 2021.